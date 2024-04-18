我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

教育部長放話要勒令關校 大峽谷大學反批嚴重偏見

助你專心精力充沛 哈佛營養師建議5種早餐

加薩婦緊擁5歲姪女遺體 悲痛一幕獲世界新聞攝影獎

中央社阿姆斯特丹18日綜合外電報導
路透記者所拍這張令人震撼的照片，榮獲2024年世界新聞攝影獎。(歐新社)
路透記者所拍這張令人震撼的照片，榮獲2024年世界新聞攝影獎。(歐新社)

在飽受戰火蹂躪的加薩走廊，一名悲痛欲絕的巴勒斯坦婦人緊擁5歲姪女的遺體啜泣，這名女孩在以色列空襲中喪生。這張令人震撼的照片，今天榮獲2024年世界新聞攝影獎。

這張照片是由路透社攝影記者沙列姆（Mohammed Salem）拍攝，他的鏡頭捕捉到巴勒斯坦婦人馬麥爾（Inas Abu Maamar）抱著5歲女孩薩莉（Saly）的遺體。

去年10月，一枚飛彈擊中薩莉在加薩走廊（Gaza Strip）南部城市汗尤尼斯（Khan Younis）的家，她的母親和一位姊妹也因此喪命。

10月17日當天，沙列姆在汗尤尼斯的納瑟醫院（Nasser Hospital）裡見到36歲的馬麥爾，她在太平間緊抱著用白布包裹的薩莉遺體啜泣。

世界新聞攝影獎（World Press Photo）引述沙列姆說：「那是個感染力強大且令人悲傷的一刻。我感到這張照片總結了外界對於加薩走廊正在發生的事更概括的感覺。」

世界新聞攝影獎評審委員會主席席爾茲（Fiona Shields）同意，沙列姆的照片「確實是一幕具有深刻感染力的畫面」。

她說：「一旦你看過，它就會烙印在你的腦海。它就像一道兼具字面和比喻意涵的訊息，實際上傳達出衝突的恐怖與徒勞。」

席爾茲並指出，「這是一個極為強有力的支持和平論證」。

世界新聞攝影獎今年度獲獎照片，明天起將在荷蘭首都阿姆斯特丹的新教堂（Nieuwe Kerk）展出至7月14日。

在飽受戰火蹂躪的加薩走廊，一名悲痛欲絕的巴勒斯坦婦人緊擁5歲姪女的遺體啜泣。(路...
在飽受戰火蹂躪的加薩走廊，一名悲痛欲絕的巴勒斯坦婦人緊擁5歲姪女的遺體啜泣。(路透)

加薩 巴勒斯坦 以色列

上一則

德國警方破獲人口走私集團 多名中國公民涉案

下一則

南韓首爾車站列車追撞 287名乘客感受「劇烈搖晃」嚇壞、4人受輕傷

延伸閱讀

拜登最新口誤 將巴勒斯坦「拉法」講成以國港都「海法」

拜登最新口誤 將巴勒斯坦「拉法」講成以國港都「海法」
中國外長：支持巴勒斯坦成為聯合國正式會員國

中國外長：支持巴勒斯坦成為聯合國正式會員國
校長國會作證之際…哥大學生聲援加薩 以反越戰模式校園紮營

校長國會作證之際…哥大學生聲援加薩 以反越戰模式校園紮營
將對拉法出手？以軍增派兵力守加薩外圍 傳參謀總長批准行動指導原則

將對拉法出手？以軍增派兵力守加薩外圍 傳參謀總長批准行動指導原則

熱門新聞

皇室特派員大讚威廉（左）與凱特有自然的溫暖和讓人易於親近的魔力。（路透資料照片）

凱特在英國就是受寵 皇室特派員譏諷梅根只有一號表情

2024-04-15 10:13
CNN分析，伊朗於當地時間13日對以色列發動空襲，看似是災難性戰爭的開端，實際上是「演一場最壯觀的戲」。圖為以色列鐵穹系統攔截伊朗飛彈畫面。(新華社)

演很大？CNN分析：伊朗故意造成襲以失敗 「一場最壯觀的戲」

2024-04-14 22:10
越南房地產大亨張美蘭（中）因鉅額詐貸詐騙案，11日被胡志明市人民法院判處死刑。歐新社

侵吞金額達GDP近6% 越南地產大亨張美蘭被判死刑

2024-04-11 10:10
3名男子受困無人荒島，所幸急中生智用棕櫚葉排出「救命」（HELP）字樣獲救。(取自電視台畫面)

3人受困無人荒島逾一周 用棕櫚葉拼「HELP」被美軍機救上

2024-04-11 21:05
4月13日在以色列特拉維夫拍攝的以色列國防部建築。(新華社)

中東4國領空關閉 伊朗警告美：勿支持以色列 否則將激烈回應

2024-04-13 20:44
伊朗革命衛隊於當地時間14日出動100多架無人機和發射飛彈報復以色列，美國官員表示，美軍位於中東地區防空系統已經截獲部分伊朗無人機，美國總統拜登收到消息緊急收假返回白宮。（路透）

伊朗出動上百架無人機、發彈攻擊以色列 美軍已擊落部分無人機

2024-04-13 19:19

超人氣

更多 >
沒付錢無法選位 空姐教艙內換座位成功率最高準則

沒付錢無法選位 空姐教艙內換座位成功率最高準則
控787「抄捷徑」波音工程師加倍爆料：客機飛行中恐解體

控787「抄捷徑」波音工程師加倍爆料：客機飛行中恐解體
華人區女子坐餐廳外車內 被魁梧非裔男暴力性侵

華人區女子坐餐廳外車內 被魁梧非裔男暴力性侵
房價和利率那麼高 能買得起房的只剩下這兩種人

房價和利率那麼高 能買得起房的只剩下這兩種人
美債殖利率「倒掛」何時終結？3情況恐讓市場措手不及

美債殖利率「倒掛」何時終結？3情況恐讓市場措手不及