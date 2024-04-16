索羅門群島大選將登場 選後暴動山雨欲來唐人街嚴防

索羅門群島唐人街在2021年被當地人攻擊，冒出陣陣大火。(路透)

大洋洲國家索羅門群島明天將舉行全國大選，堅韌頑強的唐人街地區今天為選後恐爆發暴力事件預作準備。店家無不擔心一旦親北京的領導人連任成功，當地會再度成為被攻擊的目標。

法新社報導，2019年和2021年暴動期間，這個商業區遭到暴民肆虐，中國對這個太平洋島國政府影響力日增而引發民怨是其中部分原因。

唐人街地區店主梅塔拉（Ruth Maetala）於全國大選前夕表示，大選紛擾落幕前，她的二手衣店會一直關閉。

她告訴法新社：「我們會從明天關店至19日，提防有什麼事情發生。」

種族暴力事件促使澳洲 為首的索羅門群島維和任務團於2003年至2017年間運作，北京當局於2006年選舉暴動後撤離許多華人 。

但是2021年的騷動尤其令人觸目驚心，唐人街整個街區被人縱火，有至少3人喪命，燻黑的建築廢棄至今。

當地人現在把當年發生的事稱為「火劫」。

梅塔拉說：「我是在那場火劫之前兩周開店，當時一片火海。」

唐人街地區位在首都荷尼阿拉（Honiara）郊外，已陸續有民眾搬回來。

但是當地中國人開的店家已為數不多，其餘遭破壞商店的混凝土外牆破敗且內部空無一物，並且遭人搗毀和塗鴉。

有人用噴漆寫道：「中國人，滾回去。」

擔任警衛的塞尼（Robinson Seni）說：「中國店家回不來，因為此地沒有他們容身之處，沒有地方給他們開店。」

店主安德森（Talina Anderson）說，基於安全的考量，選舉季節期間會僱用「一些當地人」幫她照顧生意。

她說：「我有僱用一些在上次暴動中蒙受經濟打擊的人。他們失業，一貧如洗。」

位在荷尼阿拉市中心的中國大使館 周圍已於選前倉促豎立一道鋼製柵欄。