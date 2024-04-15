我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵：「真實社群」股價暴跌 川粉視為信仰考驗

美媒：特斯拉擬全球裁員10%

國際刑事法院調查掃毒戰 小馬可仕：不會交出杜特蒂

中央社馬尼拉15日綜合外電報導
菲律賓前總統杜特蒂（前右）與現任總統小馬可仕（前左）。圖為2022年小馬可仕就職典禮。（路透）
菲律賓前總統杜特蒂（前右）與現任總統小馬可仕（前左）。圖為2022年小馬可仕就職典禮。（路透）

國際刑事法院（International Criminal Court）正在調查菲律賓前總統杜特蒂發動的致命掃毒戰，對此，菲律賓總統小馬可仕今天表示，將不會配合交出杜特蒂。

法新社報導，由杜特蒂（Rodrigo Duterte）2016年發起、並在小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）領導下繼續進行的反毒行動已造成數以千計的民眾喪生。

杜特蒂曾指控小馬可仕有毒癮並批評後者的政策，今天被問到是否會將杜特蒂交給國際刑事法院時，小馬可仕仍說「不」。

小馬可仕在菲律賓外國記者協會（Foreign Correspondents Association）舉行的論壇上表示：「我們不會承認他們將發出的拘捕令，我們拒絕。」

他說：「當我們採取不承認國際刑事法院管轄權的立場時，我們完全遵守國際法。」

總部位於海牙（The Hague）的國際刑事法院對杜特蒂的反毒戰爭展開初步調查後，杜特蒂治下的菲律賓於2019年退出。

根據菲律賓公布的官方數字，杜特蒂領導的反毒行動造成6000多人死亡，而國際刑事法院檢察官估計，死亡人數應該落在1萬2000人到3萬人之間。

杜特蒂

上一則

蕭茲訪中…中學者：超越經貿 具有戰略意義

下一則

凱特在英國就是受寵 皇室特派員譏諷梅根只有一號表情

延伸閱讀

美日菲峰會才開完 中國海警船再攔2菲公務船 南海緊張

美日菲峰會才開完 中國海警船再攔2菲公務船 南海緊張
社論／美日菲峰會 抗中的歷史轉捩點

社論／美日菲峰會 抗中的歷史轉捩點
菲美日3方協議將改變南海及區域動態 菲總統：非對抗任何國家

菲美日3方協議將改變南海及區域動態 菲總統：非對抗任何國家
美日菲峰會強調台海穩定 台總統府：國際間高度共識

美日菲峰會強調台海穩定 台總統府：國際間高度共識

熱門新聞

越南房地產大亨張美蘭（中）因鉅額詐貸詐騙案，11日被胡志明市人民法院判處死刑。歐新社

侵吞金額達GDP近6% 越南地產大亨張美蘭被判死刑

2024-04-11 10:10
CNN分析，伊朗於當地時間13日對以色列發動空襲，看似是災難性戰爭的開端，實際上是「演一場最壯觀的戲」。圖為以色列鐵穹系統攔截伊朗飛彈畫面。(新華社)

演很大？CNN分析：伊朗故意造成襲以失敗 「一場最壯觀的戲」

2024-04-14 22:10
3名男子受困無人荒島，所幸急中生智用棕櫚葉排出「救命」（HELP）字樣獲救。(取自電視台畫面)

3人受困無人荒島逾一周 用棕櫚葉拼「HELP」被美軍機救上

2024-04-11 21:05
4月13日在以色列特拉維夫拍攝的以色列國防部建築。(新華社)

中東4國領空關閉 伊朗警告美：勿支持以色列 否則將激烈回應

2024-04-13 20:44
伊朗革命衛隊於當地時間14日出動100多架無人機和發射飛彈報復以色列，美國官員表示，美軍位於中東地區防空系統已經截獲部分伊朗無人機，美國總統拜登收到消息緊急收假返回白宮。（路透）

伊朗出動上百架無人機、發彈攻擊以色列 美軍已擊落部分無人機

2024-04-13 19:19
英國王儲威廉王子（後排左二）11日傍晚被看見攜10歲長子喬治王子（後排中）現身第二大城伯明罕的維拉公園球場，觀賞英超球隊阿斯頓維拉的聯賽賽事。（取材自推特）

威廉在凱特宣布罹癌後首露面 攜長子喬治觀賞英超聯賽

2024-04-12 06:10

超人氣

更多 >
非洲選手放慢等他…北京半馬中國選手爭議下奪冠

非洲選手放慢等他…北京半馬中國選手爭議下奪冠
葛斯齊爆某男星比黃子佼還糟糕 許聖梅提供3大線索

葛斯齊爆某男星比黃子佼還糟糕 許聖梅提供3大線索
中餐館被投訴「眼神性騷擾」 老闆無奈用這招殺手鐧

中餐館被投訴「眼神性騷擾」 老闆無奈用這招殺手鐧
演很大？CNN分析：伊朗故意造成襲以失敗 「一場最壯觀的戲」

演很大？CNN分析：伊朗故意造成襲以失敗 「一場最壯觀的戲」
餓不死又過不上好日子 加州低收入戶真實面貌

餓不死又過不上好日子 加州低收入戶真實面貌