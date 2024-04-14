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演很大？CNN分析：伊朗故意造成襲以失敗 「一場最壯觀的戲」

編譯盧思綸／即時報導
CNN分析，伊朗於當地時間13日對以色列發動空襲，看似是災難性戰爭的開端，實際上是「演一場最壯觀的戲」。圖為以色列鐵穹系統攔截伊朗飛彈畫面。(新華社)
CNN分析，伊朗於當地時間13日對以色列發動空襲，看似是災難性戰爭的開端，實際上是「演一場最壯觀的戲」。圖為以色列鐵穹系統攔截伊朗飛彈畫面。(新華社)

有線電視新聞網（CNN）報導，為了報復以色列本月初空襲伊朗駐敘利亞大使館、殺害伊朗革命衛隊高層指揮官，德黑蘭於美東時間13日下午對以色列發動空襲，看似明目張膽的襲擊實則經過精心策畫，從德黑蘭選擇由自家領土發射飛彈和無人機，到提前預告鄰國，種種跡象說明伊朗的最終目的是讓行動以失敗收場，既保全了伊朗在中東的顏面，同時避免和以色列陷入全面開戰的困境。

伊朗於當地時間13日出動超過300架無人機、發射大量巡弋飛彈和彈道飛彈，越過約旦、伊拉克甚至是美軍基地上空，其中絕大多數在進入以色列領空前，遭以色列鐵穹防空系統（Iron Dome）一網打盡。

儘管如此，將近4小時的行動中，全世界屏息目睹飛彈、無人機等在夜空中呼嘯而過，遭到攔截後燒成火球墜落地面，社群媒體流出的影音畫面彷彿預示著一場災難性戰爭的開端。

事實上，德黑蘭的行動經過高度策畫，目標是造成最輕微的傷害、演一場最壯觀的戲，最後以失敗收場。

首先，伊朗選擇在距離以色列1600公里之外的自家領土發射飛彈、無人機，而不是假借在敘利亞、黎巴嫩、葉門或伊拉克的代理人之手，任由那些飛彈無人機飛行數小時，讓以色列有時間反應，整起行動便已經失去「殺個措手不及」的實質意義。

除了以色列自身防禦系統，還有以美國為首的盟友出手相助，最終只有小部分地區真正受到攻擊，包括一處軍事基地和內蓋夫沙漠一個區域。

其次，德黑蘭在行動前已經提前知會鄰國。伊朗外交部長阿布杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian）事後表示，發動空襲前72小時曾通知土耳其、約旦等周邊國家，還有美國。

如此一來，伊朗便可以控制行動後果不要擴大，對外避免和以色列陷入全面開戰的窘境，對內則能避免在經濟岌岌可危的情況下又自找麻煩。

另一方面，伊朗確實也如前一陣子的喊話，對以色列祭出報復行動，保全在中東地區的顏面，免得被說是紙老虎。

以色列 伊朗 社群媒體

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