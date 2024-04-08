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梵蒂岡不贊成同性戀入罪 重申反對變性和代孕

中央社梵蒂岡8日綜合外電報導
教宗方濟各檔案照。路透
教宗方濟各檔案照。路透

教廷信仰教義部（Dicastery for the Doctrine of the Faith）部長費南德茲今天表示，梵蒂岡反對將同性戀入罪。一些國家已在天主教團體支持下這麼做。

路透報導，費南德茲（Victor Manuel Fernández）樞機在介紹一份重申梵蒂岡反對變性、性別理論、代孕、墮胎、安樂死等的刊物時說，用法律懲罰同性戀「大有問題」，並表示「我們當然不贊成將其入罪化」。

費南德茲在距今不到1年前獲教宗方濟各（Pope Francis）任命為信仰教義部長。他向記者表示，看到一些天主教徒支持反同性戀的法律「令人痛苦」。

方濟各去年2月結束非洲行返回梵蒂岡時說，將LGBT（同性戀、雙性戀、跨性別者）群體入罪化的法律，是一種罪惡和不公平，因為天主愛且陪伴受到同性吸引的人。在非洲，同性關係通常是禁忌。

教宗表示：「將同性戀入罪化是不容忽視的問題」。他引用未說明來源的統計資料說，有50國以「某些方式」將LGBT群體入罪，大約其他10個國家甚至對同性戀制定包含死刑在內的法律。

同性戀 方濟各 教宗

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