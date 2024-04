梵蒂岡不贊成同性戀入罪 重申反對變性和代孕

教宗方濟各檔案照。路透

教廷信仰教義部(Dicastery for the Doctrine of the Faith)部長費南德茲今天表示,梵蒂岡反對將同性戀 入罪。一些國家已在天主教團體支持下這麼做。

路透報導,費南德茲(Victor Manuel Fernández)樞機在介紹一份重申梵蒂岡反對變性、性別理論、代孕、墮胎、安樂死等的刊物時說,用法律懲罰同性戀「大有問題」,並表示「我們當然不贊成將其入罪化」。

費南德茲在距今不到1年前獲教宗方濟各 (Pope Francis)任命為信仰教義部長。他向記者表示,看到一些天主教徒支持反同性戀的法律「令人痛苦」。

方濟各去年2月結束非洲行返回梵蒂岡時說,將LGBT(同性戀、雙性戀、跨性別者)群體入罪化的法律,是一種罪惡和不公平,因為天主愛且陪伴受到同性吸引的人。在非洲,同性關係通常是禁忌。

教宗表示:「將同性戀入罪化是不容忽視的問題」。他引用未說明來源的統計資料說,有50國以「某些方式」將LGBT群體入罪,大約其他10個國家甚至對同性戀制定包含死刑在內的法律。