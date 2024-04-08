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不顧安全疑慮 德國總理上傳首支TikTok影片

中央社柏林8日綜合外電報導
愈來愈多西方政治人物使用中國公司擁有的社群媒體平台TikTok，德國總理蕭茲今天也發布第一支影片。(路透)
愈來愈多西方政治人物使用中國公司擁有的社群媒體平台TikTok，德國總理蕭茲今天也發布第一支影片。(路透)

德國總理蕭茲今天在短影音平台TikTok發布第一支影片。愈來愈多西方政治人物不顧安全疑慮，使用中國公司擁有的社群媒體平台TikTok，蕭茲如今也加入這個行列。

路透報導，蕭茲（Olaf Scholz）在社群媒體X平台發文說：「我不會跳舞。我保證。」他在句尾加上標籤#TikTok。

蕭茲用他的TikTok新帳號「總理團隊」（TeamBundeskanzler）發布首支影片，以低沉緩慢的低音管為背景音樂，一個放在沙發上的公事包映入觀眾眼簾，接著鏡頭一轉，畫面帶到坐在辦公桌前的蕭茲。

截至台灣時間8日晚間9時30分，蕭茲的TikTok已有約9000名粉絲。不過，這仍遠低於在TikTok相當活躍的極右派「德國另類選擇黨」（AfD），該黨的TikTok粉絲超過41萬1000人。

今年對德國而言是重大選舉年。歐洲議會（European Parliament）大選定於6月舉行；德國東部也有3個邦將於9月舉辦議會選舉，德國另類選擇黨盼能大有斬獲。

隨著歐洲議會大選即將於6月登場，主流政治人物唯恐將政治版圖輸給成功運用短影音進行宣傳的邊緣政黨。

然而，TikTok在西方也日益受到嚴格檢視，因為外界擔心位於北京的中國企業「字節跳動」（ByteDance）擁有TikTok，恐使該平台用戶的數據最終落入中國政府手中。

儘管如此，仍有不少歐洲政治人物對TikTok趨之若鶩，認為觸及年輕選民的必要性超過安全隱憂。

例如，37歲的候任愛爾蘭總理哈里斯（Simon Harris）於2021年3月開始使用TikTok，他是最早一批使用TikTok的歐洲政治人物。

另一位擁有TikTok帳號的歐洲政治人物是法國總統馬克宏（Emmanuel Macron），他2020年開始使用TikTok後，迄今坐擁超過400萬名粉絲。

TikTok 蕭茲 德國

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