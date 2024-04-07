我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

噩夢重演？巨型貨櫃船在紐約維拉扎諾大橋旁失去動力

特殊眼鏡看日全食 留意「鏡片真偽」小心買到仿冒品

伊朗揚言回擊以色列大使館 以防長：已有應對準備

中央社德黑蘭7日綜合外電報導
以色列國防部長葛朗特。(歐新社)
以色列國防部長葛朗特。(歐新社)

伊朗將其駐敘利亞大使館館區遭到空襲、導致7名伊斯蘭革命衛隊成員身亡一事歸咎於以色列，伊朗最高領袖哈米尼的一名顧問今天警告，以色列在各國的大使館將「不再安全」。

法新社報導，伊朗學生通訊社（ISNA）引述哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的高階顧問沙法維（Yahya Rahim Safavi）談話報導：「猶太政權（指以色列）的大使館將不再安全。」

伊朗在敘利亞首都大馬士革的大使館館區1日遭到空襲，造成7名伊斯蘭革命衛隊（IRGC）成員喪命，其中包括兩名將軍。伊朗矢言就此事展開報復。

沙法維表示，與伊朗結盟的武裝團體已做好戰備，至於反擊「會以什麼方式出現，我們必須等著瞧」。他也指出：「對抗這個殘暴政權是合法且正當的權利。」

沙法維還提到，中東區域已有多地以色列大使館處於「關閉」狀態。

路透報導，以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）今天強調，以國已準備好應對任何可能與敵國伊朗爆發的事態，高度戒備伊朗可能展開報復攻擊。

葛朗特與高階軍官召開「作戰情勢評估」會議後，他的辦公室發布了上述聲明。

葛朗特辦公室表示：「完成評估後，葛朗特部長強調，對於任何可能直面伊朗的事態，國防機構已做好應對準備。」

伊朗 大使館 以色列

上一則

俄國密集空襲 澤倫斯基稱防空飛彈庫存恐耗盡

延伸閱讀

以軍宣布減少加薩南部兵力 華府：似乎只是休整

以軍宣布減少加薩南部兵力 華府：似乎只是休整
以哈戰爭屆半年 以軍裁撤南加薩兵力

以哈戰爭屆半年 以軍裁撤南加薩兵力
以國與真主黨持續交火 回擊無人機遭擊 以色列空襲鎖定真主黨訓練營

以國與真主黨持續交火 回擊無人機遭擊 以色列空襲鎖定真主黨訓練營
曾自稱以國捍衛者？加薩戰火釀慘重傷亡 川普對以色列態度日益曖昧

曾自稱以國捍衛者？加薩戰火釀慘重傷亡 川普對以色列態度日益曖昧

熱門新聞

馬斯克認為烏克蘭抗俄終將失敗。(路透資料照)

馬斯克看衰烏克蘭抗俄 「連呆子都能預料結果」

2024-03-31 11:28
來自南卡的傑伊與吉兒．坎貝爾夫婦與其他數名乘客，控挪威郵輪丟棄他們不顧。(擷自Facebook@Jill Campbell)

8郵輪遊客未依規定時間回船滯留非洲 控船方遺棄

2024-04-02 11:03
一名消息人士揭露，英國王室凱特王妃之所以主動公布罹癌真相其實跟外界甚囂塵上的臆測無關，而是因為有人向媒體威脅爆料她的病情，凱特才不得不在神隱3個月後出面說明身體狀況。(取自影片)

凱特被迫公開罹癌...媒體接獲爆料 肯辛頓宮只得搶先宣布

2024-04-01 23:20
英國國王查理三世(右)在王后卡蜜拉陪伴下公開露面。(歐新社)

英王查理三世確診癌症後首公開露面 威廉與凱特未現身

2024-03-31 10:40
以色列總理內唐亞胡。(路透資料照)

以色列總理內唐亞胡今晚動手術 將全身麻醉

2024-03-31 11:44
尚比亞卡富埃國家公園一頭公象衝旅行團車輛，導致團員之一的79歲美國遊客喪命。（擷自X@Collin Rugg）

尚比亞旅行團遭大象暴怒掀翻車 79歲美國遊客身亡

2024-04-04 10:15

超人氣

更多 >
1張圖／日全食各州時刻表看這裡 錯過要等到2045年

1張圖／日全食各州時刻表看這裡 錯過要等到2045年
加州男當街家暴女友 路人看不下去「鏟掉他眼珠」

加州男當街家暴女友 路人看不下去「鏟掉他眼珠」
梅奧卡斯：美中談判 遞解中國非法移民

梅奧卡斯：美中談判 遞解中國非法移民
財長葉倫一身「大媽」裝扮訪中國 刺痛了誰？

財長葉倫一身「大媽」裝扮訪中國 刺痛了誰？
企業家二代17歲遭黃子佼性侵 騙她穿比基尼拍照逞慾

企業家二代17歲遭黃子佼性侵 騙她穿比基尼拍照逞慾