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以哈戰爭屆半年 以軍裁撤南加薩兵力

編譯高詣軒／即時報導
以軍地面部隊撤離南加薩後，不少此前於南加薩拉法避難的巴勒斯坦人7日返回甘尤尼斯。(歐新社_
以軍地面部隊撤離南加薩後，不少此前於南加薩拉法避難的巴勒斯坦人7日返回甘尤尼斯。(歐新社_

以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯交戰屆滿半年，路透7日引述以軍發言人報導，以軍已將更多地面部隊撤出加薩南部，僅留下一個旅。法新社同日引述以軍和以媒報導，以軍當天全面撤出南加薩，包括大城甘尤尼斯，但有一支「重要兵力」持續在加薩其他地方行動。

以軍未說明撤軍原因或涉及的軍人數量。路透指出，以軍自從今年初就持續減少在加薩的兵力，以期減少後備軍人參戰人數。重要盟友美國也正加強施壓，要求以色列改善加薩人道形勢。

甘尤尼斯的巴勒斯坦人說，他們看到以色列軍人離開市中心，並撤退到東部地區。

以軍近來一直被預期會進攻南加薩大城拉法，目前不清楚這次撤軍是否會使拉法攻勢延後。以色列領袖認定進攻拉法為消滅哈瑪斯的必要之舉。一名以色列安全專家則說，此次撤退純屬戰術性質，不代表戰爭將結束。

埃及正準備主辦新一輪談判，旨在促成以哈停火和人質釋放協議。但以色列總理內唐亞胡說，以方不會屈服於國際壓力、屈從於哈瑪斯的獅子大開口。

法新社報導，內唐亞胡7日說，以軍距離在加薩戰勝僅一步之遙，矢言在哈瑪斯釋放所有人質前不會休戰。

拜登總統已要求以色列改善加薩人道形勢並努力達成停火，並說美方對以的支持取決於此，被認為是向來挺以的拜登首度試圖以美援為把柄來影響以軍作戰。

加薩 以色列 哈瑪斯

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