我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

價值13.3億美元勁球開出 獎落俄勒岡州

紐約皇后區社委會新成員 亞裔占24%

調查：考量穩定 38%德企將生產線自中國轉移日本

中央社台北7日電
德國商會與跨國會計師事務所的調查指出，受訪的164家日本德企中，多達38%正將生產線從中國轉移到日本，而有23%正將區域管理職能從中國轉移到日本。(歐新社)
德國商會與跨國會計師事務所的調查指出，受訪的164家日本德企中，多達38%正將生產線從中國轉移到日本，而有23%正將區域管理職能從中國轉移到日本。(歐新社)

德國商會與跨國會計師事務所的調查指出，受訪的164家日本德企中，多達38%正將生產線從中國轉移到日本，而有23%正將區域管理職能從中國轉移到日本。這些德企作此考量的原因是經濟、政治和社會穩定因素。

德國之聲（Deutsche Welle）6日報導，這項調查是由日本德國商會（AHK Japan）以及安侯建業（KPMG）會計師事務所聯合進行，共有164家在日德企參與調查，並在3月27日發表調查報告。

根據報導，這項報告與日本另一項調查的結果相呼應。日本對外貿易組織先前發布的調查結果顯示，對於希望避免地緣政治、貿易和金融不確定性的外企來說，日本是具有吸引力的目的地。

富士通（Fujitsu）政策經濟師舒爾茲（Martin Schulz）表示，對德企而言，中國長久以來一直是很大的焦點，因為勞工成本低廉，同時也是重要的成長市場，「但這正在發生改變」。

舒爾茲提到，外國企業需要考慮更多「政治」和「地緣政治」事務。同時也擔心像是產品從中國向美國出口，是否會變得更為困難。

他直指，此時將生產線轉移到日本，將可降低被捲入美中貿易戰的風險。此外，中國的經營成本也在上升，在目前的（中國經濟）重組階段，「我們不知道中國經濟的未來會如何」。

美中貿易摩擦近年來加劇，美國希望阻止中國獲得最先進的技術，特別是晶片。與此同時，隨著美國總統大選涉及明年政府是否更替，美中是否會展開新一輪貿易戰，也引發憂慮。此外，德企的憂慮還包括工業間諜、以及一旦與中國政府發生摩擦，可能產生的極端後果。

相形之下，舒爾茲認為，日本經濟、政治穩定，企業在這裡與亞洲其他國家有良好的聯繫，並且與全球供應鏈緊密融合。

德國博世（Bosch）日本負責人梅德爾（Klaus Meder）表示，在中國和日本投資都有充分的理由。中國是全球最大的汽車市場，但日本汽車仍占有全球車市的最大比重。

梅德爾表示，博世的原則是生產「在地化」，在中國和日本的生產線都同樣重要，以滿足當地需求。而日本市場可能很難打入，有很多障礙，也有語言問題及不同的規範，但一旦立足且贏得客戶信任後，就能建立長期的夥伴關係。

旅日12年的梅德爾並強調，日本「很穩定，有信任，遵守規則」，多數企業對於在日本的商業回報感到滿意。同時，許多日本合作夥伴也活躍在全球其它地區，在這些日企總部所在地與他們保持良好的夥伴關係十分重要。

日本德國商會主席徐爾曼（Marcus Schürmann）表示，上述調查結果，顯示了德企與「亞洲歷史最悠久的工業國」之間保持聯繫的重要性，以及將管理職能改設日本的趨勢。

徐爾曼指出，地區採購和外包在日本很容易進行，且日本有很多關鍵的全球大企業，這也是許多德企考慮將區域管理職能設置在日本的原因。且日本經濟穩定，價格和成本水準也合理。至於機器人及自動化設備日益增加，也有助於克服日本人口高齡化的問題。

他並強調，日本的薪水也很有競爭力，比德國低20%到30%。

根據報導，9成的受訪德企表示，穩定─包括經濟、商業關係、安全和社會穩定，是在日本設址、設廠的主要動機；其次是受過良好培訓的勞動力及先進的基礎設施；而基於民主原則的穩定政治環境，以及對智慧財產權的法律保護，也是關鍵原因。

舒爾曼還指出，德國企業說服員工去中國要比去日本更困難，特別對有小孩的家庭來說，日本的生活條件和整體環境更有吸引力。

日本 德國 貿易戰

上一則

英國安全機構、海事公司證實 葉門西南外海2船隻遇襲

延伸閱讀

日本網紅救護車裡直播 救護人員發文：該去搭計程車

日本網紅救護車裡直播 救護人員發文：該去搭計程車
岸田文雄訪美挑「輪島塗」當伴手禮 YOASOBI擬出席白宮晚宴

岸田文雄訪美挑「輪島塗」當伴手禮 YOASOBI擬出席白宮晚宴
日本、北韓舉行峰會？美官員透露拜登有條件支持

日本、北韓舉行峰會？美官員透露拜登有條件支持
日本官方調查小林製藥總公司 紅麴案擴大至1120人就醫

日本官方調查小林製藥總公司 紅麴案擴大至1120人就醫

熱門新聞

馬斯克認為烏克蘭抗俄終將失敗。(路透資料照)

馬斯克看衰烏克蘭抗俄 「連呆子都能預料結果」

2024-03-31 11:28
來自南卡的傑伊與吉兒．坎貝爾夫婦與其他數名乘客，控挪威郵輪丟棄他們不顧。(擷自Facebook@Jill Campbell)

8郵輪遊客未依規定時間回船滯留非洲 控船方遺棄

2024-04-02 11:03
一名消息人士揭露，英國王室凱特王妃之所以主動公布罹癌真相其實跟外界甚囂塵上的臆測無關，而是因為有人向媒體威脅爆料她的病情，凱特才不得不在神隱3個月後出面說明身體狀況。(取自影片)

凱特被迫公開罹癌...媒體接獲爆料 肯辛頓宮只得搶先宣布

2024-04-01 23:20
英國國王查理三世(右)在王后卡蜜拉陪伴下公開露面。(歐新社)

英王查理三世確診癌症後首公開露面 威廉與凱特未現身

2024-03-31 10:40
CNN報導，在前線作戰的烏軍抱怨，他們的「星鏈」服務遭遇連線問題，並表示有更多俄軍使用「星鏈」。（路透）

更多俄軍在前線使用「星鏈」 烏軍用無人機摧毀

2024-03-29 21:40
以色列總理內唐亞胡。(路透資料照)

以色列總理內唐亞胡今晚動手術 將全身麻醉

2024-03-31 11:44

超人氣

更多 >
四大頂尖商學院都錄取—潘思瑋分享成功秘訣

四大頂尖商學院都錄取—潘思瑋分享成功秘訣
1張圖／日全食各州時刻表看這裡 錯過要等到2045年

1張圖／日全食各州時刻表看這裡 錯過要等到2045年
梅奧卡斯：美中談判 遞解中國非法移民

梅奧卡斯：美中談判 遞解中國非法移民
波多野結衣側拍照曝光 粉絲衝日本見本尊幻滅了

波多野結衣側拍照曝光 粉絲衝日本見本尊幻滅了
加州男當街家暴女友 路人看不下去「鏟掉他眼珠」

加州男當街家暴女友 路人看不下去「鏟掉他眼珠」