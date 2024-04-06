世界最長壽的男人換他了 英國111歲爺爺每周吃炸魚薯條

英國111歲的廷尼斯伍德晉升為當今「世界最長壽男子」，金氏紀錄4月4日頒發證明給他。(路透)

高齡114歲的委內瑞拉男子莫拉（Juan Vicente Perez Mora）和112歲的日本 男子園部義三郎近日相繼去世後，英國111歲爺爺廷尼斯伍德（John Alfred Tinniswood）晉升為當今「世界最長壽男子」。

廷尼斯伍德出生於1912年，也就是鐵達尼號沉沒那年，目前住在英國默西塞德郡（Merseyside）紹斯波特城（Southport）的一家療養院 。

廷尼斯伍德堅稱自己長壽的秘訣純粹是運氣好，回顧自己的人生，他向金氏世界紀錄說，「你要麼活得長，要麼活得短，你對此無能為力。」

廷尼斯伍德2020年成為英國最年長男子，自2012年100歲生日以來，每年都會收到已故的伊莉莎白女王寄來的生日卡，伊莉莎白女王比他小14歲。

被問及想建議年輕一代什麼事時，他表示，「無論你是在學習還是在教學，都要盡力而為。不然的話，就不值得費心了。」

他並透露自己每周五都會在療養院吃炸魚薯條，稱「我吃他們給我的東西，其他人也一樣。我沒有特殊的飲食習慣」，強調無論是飲食還是運動都要適度而為。

廷尼斯伍德經歷過兩次世界大戰，是世界上最年長的二戰倖存退伍男軍人，他曾在陸軍薪餉部擔任行政職務。