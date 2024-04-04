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南韓住院醫師代表見尹錫悅 嘆未來無望

中央社首爾4日專電
南韓總統尹錫悅。（歐新社）
南韓總統尹錫悅。（歐新社）

南韓總統尹錫悅今天首次與大韓住院醫師協議會非常對策委員長朴丹（音譯）直接會面，但雙方就醫學院增招問題未達共識，朴丹會後更直言「韓國醫療沒有未來了」。

南韓政府與醫界因醫學生增招問題僵持超過一個月，尹錫悅與朴丹會面後，表示今後討論醫學院增招等醫療改革問題時，也會尊重住院醫師的立場；但朴丹斷然對未來不抱希望的發言，顯示雙方並未達成共識。

南韓住院醫師因不滿南韓政府將每年增招2000名醫學生的措施，大舉請辭罷工月餘，在尹錫悅連續2天表示希望與住院醫師代表直接會面後，促成今天與朴丹的會面，據韓聯社報導，兩人會談約140分鐘。

這段時間以來一直保持沉默的住院醫師代表朴丹表示，因為這次會面是由總統直接出面，協議會認為可以嘗試在10日國會選舉前直接表達住院醫師的立場，所以接受了會面邀請。

總統辦公室在今天會後透過書面資料表示，會尊重住院醫師立場，並提到尹錫悅在會面中傾聽了醫療體系目前遇到的問題，就住院醫師處境與工作條件改善等議題與朴丹交換意見。

但相較於政府強調溝通的態度，朴丹會後只在個人臉書上發出短短一句：「韓國醫療沒有未來了。」對這次會面結果明顯抱持負面態度。對於媒體詢問會談狀況，也只提供同樣的簡短回覆。

南韓政府與醫界目前看來很難化解僵局，住院醫師協議會今天在會前就向會員發送公告，預測政府很可能在會後發表友好立場引導輿論，但若對於過去7周以來要求撤回增招2000人措施的要求不為所動，「我們只要像之前一樣躺平就好」，顯示住院醫師們並不打算輕易結束罷工。

南韓 罷工 臉書

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