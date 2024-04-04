南韓住院醫師代表見尹錫悅 嘆未來無望

南韓總統尹錫悅。（歐新社）

南韓 總統尹錫悅今天首次與大韓住院醫師協議會非常對策委員長朴丹（音譯）直接會面，但雙方就醫學院增招問題未達共識，朴丹會後更直言「韓國醫療沒有未來了」。

南韓政府與醫界因醫學生增招問題僵持超過一個月，尹錫悅與朴丹會面後，表示今後討論醫學院增招等醫療改革問題時，也會尊重住院醫師的立場；但朴丹斷然對未來不抱希望的發言，顯示雙方並未達成共識。

南韓住院醫師因不滿南韓政府將每年增招2000名醫學生的措施，大舉請辭罷工 月餘，在尹錫悅連續2天表示希望與住院醫師代表直接會面後，促成今天與朴丹的會面，據韓聯社報導，兩人會談約140分鐘。

這段時間以來一直保持沉默的住院醫師代表朴丹表示，因為這次會面是由總統直接出面，協議會認為可以嘗試在10日國會選舉前直接表達住院醫師的立場，所以接受了會面邀請。

總統辦公室在今天會後透過書面資料表示，會尊重住院醫師立場，並提到尹錫悅在會面中傾聽了醫療體系目前遇到的問題，就住院醫師處境與工作條件改善等議題與朴丹交換意見。

但相較於政府強調溝通的態度，朴丹會後只在個人臉書 上發出短短一句：「韓國醫療沒有未來了。」對這次會面結果明顯抱持負面態度。對於媒體詢問會談狀況，也只提供同樣的簡短回覆。

南韓政府與醫界目前看來很難化解僵局，住院醫師協議會今天在會前就向會員發送公告，預測政府很可能在會後發表友好立場引導輿論，但若對於過去7周以來要求撤回增招2000人措施的要求不為所動，「我們只要像之前一樣躺平就好」，顯示住院醫師們並不打算輕易結束罷工。