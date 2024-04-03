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日航客機飛行中兩度遭雷擊 平安轉降關西機場

中央社東京3日綜合外電報導
日本航空公司（Japan Airlines）一架航機今天下午從日本宮崎機場要飛往羽田機場，由於在飛行中兩度遭雷擊，緊急轉降關西機場平安落地。示意圖。歐新社
日本航空公司（Japan Airlines）一架航機今天下午從日本宮崎機場要飛往羽田機場，由於在飛行中兩度遭雷擊，緊急轉降關西機場平安落地。示意圖。歐新社

日本航空公司（Japan Airlines）一架航機今天下午從日本宮崎機場要飛往羽田機場，由於在飛行中兩度遭雷擊，緊急轉降關西機場平安落地。機上搭載逾百人，目前尚未確認有人受傷。

日本讀賣電視台報導，大阪航空局等單位表示，日航694號班機今天下午2時10分從宮崎機場起飛，預計下午3時50分降落羽田機場，由於在飛行途中兩度遭雷擊，緊急在下午3時40分左右轉降關西機場跑道。

機上除了113名乘客還有機組員，目前並未確認有人受傷。

已知當時因客艙內回報「聞到像煙的味道」，所以該班機變更目的地。航機並未發生火災等情況，目前相關單位正在調查機體損傷等狀況。

讀賣新聞報導，日航694號班機使用的是波音737-800機型，機上搭載乘客及機組員共122人。航機是在爬升過程中兩度遭雷擊。

由於雷擊後客艙內出現焦臭味，因此變更目的地轉降關西機場。日航正在調查詳細狀況。

同樣跟落雷有關，日本放送協會（NHK）報導，宮崎市今天受到發展旺盛的鋒面與低氣壓影響，被發布「雷注意報」，正在宮崎市宮崎產業經營大學操場踢足球的18人因此遭落雷擊中送醫，消防單位表示，其中兩人傷勢嚴重，另外16人也都受傷。

據指出，宮崎市內的高中生事發當時正在操場上跟縣外高中生進行足球練習賽。

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