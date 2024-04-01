以色列將關閉境內半島電視台 內唐亞胡指其為哈瑪斯喉舌

以色列國會1日通過一項法律，賦予總理內唐亞胡以安全顧慮為由關閉以色列的半島電視台(Al Jazeera)後，內唐亞胡表示會「立即採取行動」。圖為一名男子拿著一名受傷的半島電視台記者的防彈背心。(路透)

英國金融時報報導，以色列 國會1日通過一項法律，賦予總理內唐亞胡以國家安全為由關閉以色列境內半島電視台(Al Jazeera)的權力後，內唐亞胡表示會「立即採取行動」。

以色列政府與卡達的半島電視台長久以來關係不睦，內唐亞胡的盟友指責半島電視台與加薩 武裝團體「哈瑪斯 」關係密切，半島電視台否認這項指控。

內唐亞胡在X上貼文表示，半島電視台「傷害以色列的安全、參與10月7日屠殺、煽動反對以色列士兵的行動」。

他寫道，「現在是時候要清除哈瑪斯在我們國家的喉舌，恐怖頻道半島電視台不再從以色列播出」。

半島電視台回應表示，內唐亞胡的言論是「一派胡言，煽動不利於我們在全球記者安全的行動，本台強調此舉是以色列一連串的系統性攻擊，目的是要半島電視台噤聲」。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre) 表示，以色列此舉「令人關切」，「美國支持全球記者的重要工作，包含在加薩衝突地區報導的記者」。

美國國務院發言人米勒表示，將繼續向以色列明確表示，美國支持自由媒體的工作，包括半島電視台。人權觀察組織主管表示，封鎖半島電視台代表事態升級，讓人震驚，以色列的作為限制了新聞自由，進一步限制了世界公民了解以色列和巴勒斯坦日常現實的機會。