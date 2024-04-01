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小林製藥紅麴案 日本腎臟學會分析47例病況

中央社東京1日專電

日本小林製藥旗下含有紅麴的保健食品爆出食用後出現腎臟疾病問題，日本腎臟學會今天公布全國47名患者情況，年齡40至69歲居多，「內脂幫手+膽固醇」產品首度傳出健康受損。

日本讀賣新聞報導，民眾服用小林製藥公司（總社位於大阪市）含有紅麴成分的保健食品健康受損，日本腎臟學會列舉病名包括藥物性急性小管間質性腎炎、急性腎小管壞死、急性腎損傷，這47病例並未包含死亡案例。

在分析病患中，有46名服用「紅麴膽固醇顆粒」，1名服用只在部分地區販售的「內脂幫手+膽固醇」。這是「內脂幫手+膽固醇」產品首度傳出服用後健康受損。

日本共同社報導，47名患者中，最初就診紀錄是去年11月以後，約8成是今年1月以後就診。

日本腎臟學會於3月27日針對會員醫師等實施網路問卷調查，截至3月底為止獲得報告有47例，年齡40至69歲者占9成，女性占66%。這些病患初診時有半數以上出現倦怠感、食慾不振、排尿異常和腎臟功能障礙情形。

總公司位於大阪市的小林製藥，3月22日宣布回收3款該公司製造含有紅麴成分的保健食品，分別是「紅麴膽固醇顆粒」、「內脂幫手+膽固醇」及「納豆激酶乾爽粒GOLD」。

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