小林製藥紅麴案 日本腎臟學會分析47例病況

日本 小林製藥旗下含有紅麴的保健食品爆出食用後出現腎臟疾病問題，日本腎臟學會今天公布全國47名患者情況，年齡40至69歲居多，「內脂幫手+膽固醇」產品首度傳出健康受損。

日本讀賣新聞報導，民眾服用小林製藥公司（總社位於大阪市）含有紅麴成分的保健食品健康受損，日本腎臟學會列舉病名包括藥物性急性小管間質性腎炎、急性腎小管壞死、急性腎損傷，這47病例並未包含死亡案例。

在分析病患中，有46名服用「紅麴膽固醇顆粒」，1名服用只在部分地區販售的「內脂幫手+膽固醇」。這是「內脂幫手+膽固醇」產品首度傳出服用後健康受損。

日本共同社報導，47名患者中，最初就診紀錄是去年11月以後，約8成是今年1月以後就診。

日本腎臟學會於3月27日針對會員醫師等實施網路問卷調查，截至3月底為止獲得報告有47例，年齡40至69歲者占9成，女性占66%。這些病患初診時有半數以上出現倦怠感、食慾不振、排尿異常和腎臟功能障礙情形。

總公司位於大阪市的小林製藥，3月22日宣布回收3款該公司製造含有紅麴成分的保健食品，分別是「紅麴膽固醇顆粒」、「內脂幫手+膽固醇」及「納豆激酶乾爽粒GOLD」。