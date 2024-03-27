真主黨稱向以色列射數十枚火箭 報復黎巴嫩南部遭襲

根據黎巴嫩衛生部，以軍對該國南部的襲擊已造成超過6名醫護及救難人員身亡。（歐新社）

伊朗 支持的黎巴嫩真主黨（Hezbollah）27日表示，已向以色列 北部發射數十枚火箭，對以軍在黎巴嫩南部發動的致命攻擊展開報復。以國稱這起攻擊造成1死。

法新社報導，真主黨是巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯 （Hamas）的盟友。自從哈瑪斯於去年10月7日突襲以色列、引發以哈戰爭以來，真主黨便日復一日在以黎邊境與以軍交火。

以色列緊急醫療救護組織「紅色大衛之星」（Magen David Adom）表示，救援團隊在北部邊境城鎮基耶施摩納（Kiryat Shmona）一棟遇襲的建築物中搜索時，發現「一名失去意識的25歲男子，他已沒有脈搏和呼吸」，當場宣布他死亡。

路透則報導，以色列緊急服務部門表示，在基耶施摩納發出空襲警報後，火箭攻擊造成當地1名男性工廠工人死亡。

真主黨說，他們對基耶施摩納發射「數十枚火箭」，聲稱旨在報復「這個猶太復國主義敵人（以色列）」在黎巴嫩南部村莊哈巴里耶（Habariyeh）「犯下的大屠殺」。

2名黎巴嫩安全部門消息人士告訴路透，至少有7人在以色列對哈巴里耶的空襲中喪命。他們並表示，以軍的空襲似乎針對真主黨在該村莊的緊急救援中心。

真主黨27日稍早譴責以軍對哈巴里耶的襲擊。根據黎巴嫩衛生部，以軍對該國南部的襲擊已造成超過6名醫護及救難人員身亡。