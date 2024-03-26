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巴黎奧運資安商源訊虧損甚鉅 矢言確保賽事不受影響

中央社巴黎26日綜合外電報導
法國資訊科技（IT）集團源訊（Atos）。（路透）
法國資訊科技（IT）集團源訊（Atos）。（路透）

巴黎奧運資安與數據供應商、法國資訊科技（IT）集團源訊（Atos）今天公布，2023年度財報出現鉅額損失，但矢言確保賽事不受自身問題影響。

法新社報導，負債累累的源訊正和債權人談判，爭取7月前進行債務重組。在夏季巴黎奧運和帕運舉辦期間，源訊將同步向廣播電視公司和媒體播送賽事結果。

在2度延後公布年報後，源訊今天公布，2023年度的淨損達34億歐元（約36.9億美元）。

自2002年鹽湖城冬季奧運以來，源訊一直是國際奧林匹克委員會（International Olympic Committee）的技術合作夥伴。

源訊必須為總價值36.5億歐元的貸款及2025年底到期的債券，尋求再融資，或者償還這些貸款和債券。除了國際奧會，源訊也和法國政府簽訂合約。

源訊執行長沙雷（Paul Saleh）在電話會議中說，不必擔心奧運賽事。

源訊資安部門Eviden將為奧運賽事、比賽場館、工作人員及志工使用的整個資訊系統，提供網路安全保障。

奧運籌辦單位預期7月26日到8月11日的巴黎奧運將成為網攻目標。

源訊總計有9萬5000名員工，將配置300名員工專門在巴黎奧運賽事期間提供24小時服務。

巴黎奧運 貸款 債券

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