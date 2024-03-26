我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

租霸橫行／房東想遠離職業租霸 提早識破5大伎倆

裝修廚房？這5工程值得投資

莫斯科音樂廳恐攻塔吉克人涉案 俄調查人員訊問家屬

中央社塔吉克首都杜桑貝26日綜合外電報導
路透報導，俄羅斯調查人員在塔吉克訊問被控犯下莫斯科恐襲事件四名嫌犯的家屬。圖為莫斯科法院還押的第八名嫌犯，他是一名出生於吉爾吉斯的俄國公民。(歐新社)
路透報導，俄羅斯調查人員在塔吉克訊問被控犯下莫斯科恐襲事件四名嫌犯的家屬。圖為莫斯科法院還押的第八名嫌犯，他是一名出生於吉爾吉斯的俄國公民。(歐新社)

路透引述消息人士報導，俄羅斯調查人員今天在塔吉克訊問被控犯下莫斯科近郊一座音樂廳恐攻事件4名犯嫌的家屬。

未獲授權公開評論的消息人士告訴路透，塔吉克安全官員將這4名犯嫌的家屬從瓦赫達特（Vakhdat）、吉薩爾（Gissar）和魯達基（Rudaki）等地，帶到了首都杜桑貝。

消息人士表示，塔吉克總統拉赫蒙（Emomali Rahmon）親自監督塔吉克這方面的調查。

拉赫蒙昨天首次針對莫斯科音樂廳恐攻事件發表評論，他批評這是一起「可恥和恐怖的事件」，並呼籲塔吉克民眾保護家裡的孩童，不要受到不良的影響。

拉赫蒙本月稍早表示，塔吉克政府對於激進伊斯蘭傳教士的活動感到不安，這些傳教士對塔吉克的年輕人「洗腦」，使他們容易受到外國團體和情報組織的操控。

塔吉克是莫斯科當局的親密盟友，境內還有一處俄羅斯軍事基地。該國經濟嚴重依賴在俄羅斯工作的100多萬名塔吉克移工匯回國內的資金。

根據俄羅斯當局，4名犯嫌中至少2人坦承犯案。

4名塔吉克人涉嫌參與莫斯科近郊音樂廳血腥恐怖攻擊事件震驚了塔吉克社會，凸顯過去的聖戰主義在這個中亞國家帶來的風險。

法新社報導，2010年代，以塔吉克為首的中亞地區5個前蘇聯加盟共和國有數以千計的公民前往敘利亞和伊拉克替激進組織伊斯蘭國（IS）效命打仗。

莫斯科近郊一座音樂廳22日發生的恐攻事件造成139人死亡，阿富汗的「呼羅珊伊斯蘭國」（ISIS-K）聲稱犯案。

藝術家魯斯塔莫夫（Daniel Rustamov）告訴法新社：「這對我們國家而言是一大悲劇。」

魯斯塔莫夫擔心「少數的罪犯將傷害整體塔吉克人民，在俄羅斯的塔吉克人將被迫害」。為了賺錢養家，數百萬的塔吉克人在俄羅斯工作。

人口約970萬人的塔吉克將打擊恐怖主義列為優先政策。塔吉克曾於1992到1997年之間因伊斯蘭戰士參與內戰而受到重創。

來自阿富汗和聖戰團體有關的跨境衝突持續困擾著這個山區國家，塔吉克也曾多次遭受伊斯蘭國宣稱犯下的攻擊。

自從2021年阿富汗的神學士（Taliban，又譯塔利班）重新掌權後，塔吉克成了批評神學士政權的國家之一，塔吉克憂心神學士的意識型態擴散蔓延。

塔吉克當局經常稱該國和阿富汗間長達1375公里邊界沿線的聖戰士活動增加，並且與俄羅斯和中國的軍隊進行反恐演習。

俄羅斯 阿富汗 神學士

上一則

英法院：阿桑吉不會立即被引渡 美需提出更多保證

下一則

批日本缺乏勇氣 金與正：平壤將拒絕接觸或談判

延伸閱讀

明目張膽地炫耀？莫斯科恐攻4嫌遭刑求 學者解讀普亭背後釋出訊息

明目張膽地炫耀？莫斯科恐攻4嫌遭刑求 學者解讀普亭背後釋出訊息
俄遭恐攻 批美國「抹黑IS」掩護基輔 白宮回應了

俄遭恐攻 批美國「抹黑IS」掩護基輔 白宮回應了
俄遭恐攻死傷慘 法警戒升最高級 曝IS分支曾想襲擊

俄遭恐攻死傷慘 法警戒升最高級 曝IS分支曾想襲擊
俄偵查委員會還原莫斯科音樂廳恐襲時間表

俄偵查委員會還原莫斯科音樂廳恐襲時間表

熱門新聞

英國王室凱特王妃22日拋出罹癌震撼彈，外傳凱特69歲母親卡蘿和74歲父親麥可第一時間就知情，在威廉夫婦齊心抗癌之際，娘家總動員保護寶貝外孫子女不受消息影響。（取材自X）

娘家總動員 凱特父母第一時間得知罹癌 全力照顧3外孫、支持女婿威廉

2024-03-25 06:27
威廉王子與凱特王妃。(美聯社資料照)

威廉凱特一家或離開倫敦過復活節 友：他受黛妃離世影響

2024-03-24 12:56
英國威廉王子夫人凱特22日透過預錄影片宣布罹癌。（美聯社）

穿「這毛衣」宣布噩耗…英媒解析凱特罹癌影片穿搭：向大眾透露一訊息

2024-03-25 06:31
凱特王妃表示，最重要的是，她和威廉需要時間向3名子女以適當的方式說明一切。(美聯社)

曝罹癌心境…最艱難是這件事 凱特全說了

2024-03-22 18:04
查理三世與凱特王妃相繼罹癌，對英國王室是連串的打擊。（美聯社）

公媳都是抗癌戰士 英王查理術後穿晨袍蹣跚走到凱特病房暖心探望

2024-03-23 22:24
英國航空的空服員沃頓跟同事拍攝了種族歧視影像，用比出拉鳳眼跟模仿中國口音，嘲笑一個幾乎不會說英語的中客家庭，兩人事後都遭到解雇。（取材自TikTok）

英航空服員「拉鳳眼、模仿口音」 嘲笑中客影片瘋傳 引爆怒火遭開除

2024-03-20 07:41

超人氣

更多 >
4生肖3月底春來發橫財 屬豬低調點、這類人爆桃花

4生肖3月底春來發橫財 屬豬低調點、這類人爆桃花
「新九品芝麻官」才翻車… 吳啟華新片又扮「方唐鏡」 網酸：很缺錢嗎

「新九品芝麻官」才翻車… 吳啟華新片又扮「方唐鏡」 網酸：很缺錢嗎
巴爾的摩大橋倒塌 遭貨船撞上 多部車跌落水中

巴爾的摩大橋倒塌 遭貨船撞上 多部車跌落水中
加州男子光天化日生吃人腿 啃到見骨 路人實拍

加州男子光天化日生吃人腿 啃到見骨 路人實拍
租霸橫行／房東想遠離職業租霸 提早識破5大伎倆

租霸橫行／房東想遠離職業租霸 提早識破5大伎倆