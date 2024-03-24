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37歲部長當選執政黨魁 將成愛爾蘭最年輕總理

中央社愛爾蘭阿斯隆24日綜合外電報導
哈里斯獲選為執政的統一黨黨魁，成為愛爾蘭候任總理。(美聯社)
哈里斯獲選為執政的統一黨黨魁，成為愛爾蘭候任總理。(美聯社)

在愛爾蘭政府擔任部長的哈里斯今天在無競爭對手情況下獲選為執政的統一黨黨魁，成為愛爾蘭候任總理。

路透報導，37歲的哈里斯（Simon Harris）以引領愛爾蘭因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行的初步作為為人熟知。他今天將在中部地區阿斯隆鎮（Athlone）的活動中向統一黨（Fine Gael）黨員揭示若干施政要項。

國會4月9日開議時，他將會在統一黨聯盟夥伴支持下，被選為愛爾蘭最年輕總理。

接下來，直到下次國會大選，他只剩下不到一年時間可以避免這個聯盟遭遇挫敗。過去3年的民調顯示，民眾偏好由支持將英國所屬北愛爾蘭（Northern Ireland）統一的新芬黨（Sinn Fein）來領導下屆政府。

不過，今天兩項民調結果證實，出現新芬黨支持度已從12到18個月前的高點滑落的最新趨勢。

法新社報導，哈里斯將接替20日宣布辭職的總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）。權威人士以歐洲聯盟成員國的「政治地震」形容瓦拉德卡此舉。

瓦拉德卡宣布辭職後數小時，多數統一黨同僚就支持由哈里斯接替，使得潛在對手知難而退。

由於登記截止後呈現同額競選，黨幹部在首都都柏林以西阿斯隆鎮召開的大會中宣布哈里斯勝出。

民調 地震

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