俄黑海艦隊基地遇襲 烏克蘭密集彈襲克里米亞塞凡堡 釀1死4傷

俄羅斯 RT電視台報導，俄羅斯當局24日稍早證實，黑海艦隊位於克里米亞 半島的主要基地塞凡堡（Sevastopol）遭烏克蘭 密集彈襲，造成1人死亡以及另外4人受傷。

塞凡堡市長拉茲沃扎耶夫（Mikhail Razvozhayev）稍早在社群平台Telegram證實遇襲消息，並表示地面防禦系統擊落超過10枚飛彈，且形容「是近來最大規模的遇襲」，

消息指出，部分飛彈擊中住家造成一名65歲老翁身亡，還有另外4人遭炸彈碎片擊中受傷。

拉茲沃扎耶夫也提到，飛彈擊中一棟辦公大樓，另外一棟五層樓住宅也遭殃，當局正在評估災情。

一段Telegram上未經證實的影片顯示，天空閃現火光，地面發生幾次大爆炸。

烏克蘭多次以克里米亞半島為目標，試圖以飛彈、無人機和海上無人機攻擊俄國海軍據點。

BREAKING: HUGE UKRAINIAN STRIKES IN CRIMEA



Ukraine has launched a huge attack on Russian controlled Sevastopol, resulting in one fatality and four injuries. pic.twitter.com/GlL3MVeq0q — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) March 23, 2024