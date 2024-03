俄黑海艦隊基地遇襲 烏克蘭密集彈襲克里米亞塞凡堡 釀1死4傷

俄羅斯 RT電視台報導,俄羅斯當局24日稍早證實,黑海艦隊位於克里米亞 半島的主要基地塞凡堡(Sevastopol)遭烏克蘭 密集彈襲,造成1人死亡以及另外4人受傷。

塞凡堡市長拉茲沃扎耶夫(Mikhail Razvozhayev)稍早在社群平台Telegram證實遇襲消息,並表示地面防禦系統擊落超過10枚飛彈,且形容「是近來最大規模的遇襲」,

消息指出,部分飛彈擊中住家造成一名65歲老翁身亡,還有另外4人遭炸彈碎片擊中受傷。

拉茲沃扎耶夫也提到,飛彈擊中一棟辦公大樓,另外一棟五層樓住宅也遭殃,當局正在評估災情。

一段Telegram上未經證實的影片顯示,天空閃現火光,地面發生幾次大爆炸。

烏克蘭多次以克里米亞半島為目標,試圖以飛彈、無人機和海上無人機攻擊俄國海軍據點。

