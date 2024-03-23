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俄黑海艦隊基地遇襲 烏克蘭密集彈襲克里米亞塞凡堡 釀1死4傷

編譯盧思綸／即時報導

俄羅斯RT電視台報導，俄羅斯當局24日稍早證實，黑海艦隊位於克里米亞半島的主要基地塞凡堡（Sevastopol）遭烏克蘭密集彈襲，造成1人死亡以及另外4人受傷。

塞凡堡市長拉茲沃扎耶夫（Mikhail Razvozhayev）稍早在社群平台Telegram證實遇襲消息，並表示地面防禦系統擊落超過10枚飛彈，且形容「是近來最大規模的遇襲」，

消息指出，部分飛彈擊中住家造成一名65歲老翁身亡，還有另外4人遭炸彈碎片擊中受傷。

拉茲沃扎耶夫也提到，飛彈擊中一棟辦公大樓，另外一棟五層樓住宅也遭殃，當局正在評估災情。

一段Telegram上未經證實的影片顯示，天空閃現火光，地面發生幾次大爆炸。

烏克蘭多次以克里米亞半島為目標，試圖以飛彈、無人機和海上無人機攻擊俄國海軍據點。

俄羅斯當局24日稍早證實，黑海艦隊位於克里米亞半島的主要基地塞凡堡遭烏克蘭密集彈...
俄羅斯當局24日稍早證實，黑海艦隊位於克里米亞半島的主要基地塞凡堡遭烏克蘭密集彈襲，造成1人死亡以及另外4人受傷。（取材自X）

烏克蘭 俄羅斯 克里米亞

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