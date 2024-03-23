我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

18萬元史上最高價名片 是喬布斯簽名的這一張

AI人才最大生產國不是美國 竟是中國占約半數

以色列掃蕩加薩西法醫院 稱擊斃170多名武裝分子

中央社耶路撒冷23日綜合外電報導
以軍稱其在加薩走廊西法醫院進行長達數天掃蕩，殺死170多名武裝分子。圖為該醫院區域上空升起濃煙。（路透）
以軍稱其在加薩走廊西法醫院進行長達數天掃蕩，殺死170多名武裝分子。圖為該醫院區域上空升起濃煙。（路透）

以色列軍方今天表示，以軍在加薩走廊主要醫院之一西法醫院進行長達數天掃蕩後，已殺死170多名武裝分子。

路透社報導，以色列軍隊18日凌晨進入位於加薩市（Gaza City）的西法醫院（Al-Shifa Hospital），並一直在複雜龐大的院區中進行地毯式搜索。

以色列軍方指稱，這座醫院與一個地道網相通，而統治加薩走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）和其他巴勒斯坦武裝分子利用這個地道網作為基地。

以色列軍方表示：「目前為止，我方已在院區消滅了170多名恐怖分子，盤問了800多名可疑人士，並找到許多武器和恐怖行動基礎設施。」

在哈瑪斯與以色列開戰前，西法醫院是加薩走廊最大醫院，現在則是加薩北部少數仍在運作的醫療機構之一，即使只是局部運作也算在內。此外西法醫院持續收容流離失所平民。

以色列軍方21日說，到目前為止，已有350多名哈瑪斯和伊斯蘭聖戰組織好戰分子被拘留在西法醫院，是自去年10月開戰以來同時被捕人數最多的一次。

哈瑪斯和西法醫院的醫護人員否認這座醫院用於軍事目的，或用於庇護武裝分子。

最近幾天哈瑪斯發言人曾表示，以色列前幾次聲明中宣布的死者並非戰士，而是病患和無家可歸平民，指控以色列犯下戰爭罪。

以色列軍方則說，他們是在防止西法醫院裡的平民、病患和醫護人員受到傷害。以軍在當地戰鬥中已失去2名士兵。

路透社無法進入醫院來核實雙方說法。

以色列去年11月首次出兵突襲西法醫院時遭到嚴厲批評，當時以軍發現數條地道，並稱這些地道被哈瑪斯用作指揮和控制中心。

以色列 哈瑪斯 加薩

上一則

莫斯科音樂廳恐攻逾百死 烏克蘭否認涉入

下一則

莫斯科音樂廳恐攻 俄稱凶嫌包括塔吉克公民

延伸閱讀

布林肯警告以總理「若攻擊拉法將遭全球孤立」 內唐亞胡這樣說

布林肯警告以總理「若攻擊拉法將遭全球孤立」 內唐亞胡這樣說
以襲加薩醫院 稱擊斃140武裝分子 美停火提案送聯國表決

以襲加薩醫院 稱擊斃140武裝分子 美停火提案送聯國表決
美提決議草案籲加薩停火、釋放人質 安理會22日表決

美提決議草案籲加薩停火、釋放人質 安理會22日表決
以色列空襲加薩 白宮證實哈瑪斯第3號人物喪命

以色列空襲加薩 白宮證實哈瑪斯第3號人物喪命

熱門新聞

威廉王子、凱特王妃。（路透）

凱特去哪兒了？修圖風波後 威廉王子首談妻子

2024-03-16 11:26
凱特王妃表示，最重要的是，她和威廉需要時間向3名子女以適當的方式說明一切。(美聯社)

曝罹癌心境…最艱難是這件事 凱特全說了

2024-03-22 18:04
英國凱特王妃1月接受腹部動手術至今沒有公開露面，健康狀況亮紅燈的揣測甚囂塵上，母親節合照被抓包修圖而且疑似沒戴婚戒，引發網民瘋傳她和威廉王子的婚姻「搖搖欲墜」。（美聯社）

照騙門後堅持神隱 凱特沒戴婚戒遭傳婚變 密友曝「這時候」公開露面

2024-03-16 22:11
英國航空的空服員沃頓跟同事拍攝了種族歧視影像，用比出拉鳳眼跟模仿中國口音，嘲笑一個幾乎不會說英語的中客家庭，兩人事後都遭到解雇。（取材自TikTok）

英航空服員「拉鳳眼、模仿口音」 嘲笑中客影片瘋傳 引爆怒火遭開除

2024-03-20 07:41
英國凱特王妃病歷險遭外流。(美聯社)

凱特王妃病歷險遭外洩 3員工被停職、醫院恐挨罰千萬美元

2024-03-22 12:45
越南首都河內市本月3日受空氣污染景色迷濛。（中央社）

全球百大空污城市99個在亞洲 影響數十億人 這3國最嚴重

2024-03-19 18:48

超人氣

更多 >
曝罹癌心境…最艱難是這件事 凱特全說了

曝罹癌心境…最艱難是這件事 凱特全說了
3星座開心到飛 4月上旬雙喜臨門、事業狂升

3星座開心到飛 4月上旬雙喜臨門、事業狂升
兒子宿舍驚魂被逼瘋 柏克萊加大家長自掏腰包雇保全

兒子宿舍驚魂被逼瘋 柏克萊加大家長自掏腰包雇保全
缺席教父追悼會 威廉第一時間知道凱特罹癌？

缺席教父追悼會 威廉第一時間知道凱特罹癌？
凱特罹癌接受「預防性化療」醫師分析哪些情況會動用該療法

凱特罹癌接受「預防性化療」醫師分析哪些情況會動用該療法