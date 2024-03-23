莫斯科恐攻槍手乘白色轎車畫面曝光 車主事發前1周才出售

莫斯科警方已鎖定一輛槍手們搭乘的白色轎車，監視器畫面也捕捉到坐在前座的犯嫌面貌。(取材自Telegram@bazabazon）

俄羅斯 莫斯科外郊「克洛庫斯音樂廳」22日爆發嚴重恐攻，至少60人罹難，槍手仍在逃。俄羅斯當地媒體報導，莫斯科警方已鎖定一輛槍手們搭乘的白色轎車，監視器畫面也捕捉到坐在前座的犯嫌面貌。

俄羅斯媒體《消息報》和《Meduza》等報導，莫斯科警方正在尋找與恐攻案有關的白色雷諾轎車，車牌號碼為「T668YH」，據悉槍手們在犯案後搭乘該輛汽車逃逸。此外，有消息指警方也正在尋找另一輛灰色雷諾Fluence。

Telegram頻道「@bazabazon」指出，一輛路過汽車的行車記錄器顯示，多名槍手施襲前從一輛白色雷諾轎車步出。

該頻道指出，初步統計顯示，車上共有6人，其中2人已被拘留，另4人成功逃逸。被拘留者是塔吉克公民，安全官員正在調查他們是否參與恐怖襲擊，並正在尋找另外4人。

根據警察交通資料庫顯示，該輛白色雷諾車此前在聖彼得堡註冊並用於駕駛學校課程，最近被出售，今年1月4月由新車主登記。有媒體聯繫到24歲的新車主，他聲稱在事發前一周已把該輛車售給妻子的兄弟，而對方22日晚上7時曾致電要求他註銷車輛登記，稱有朋友需要這輛車，1小時後便發生恐攻。