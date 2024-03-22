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闖關失敗 美提加薩停火決議草案在聯合國安理會未通過

編譯羅方妤／即時報導
美國駐聯合國大使琳達．托馬斯–格林菲爾德。（美聯社）
美國駐聯合國大使琳達．托馬斯–格林菲爾德。（美聯社）

英國天空新聞報導，美國向聯合國安全理事會提交以巴立即停火換取釋放人質草案，該草案於22日表決，但沒有通過。約11個國家投下贊成票，而中國、俄羅斯和阿爾及利亞投下反對票，另有一個國家棄權。由於身為聯合國安理會常任理事國的中俄都投下反對票，因此草案闖關失敗。

美國駐聯合國大使琳達．托馬斯–格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）在草案遭投票否決後抨擊中俄。她說：「美國真誠地提出一個解決方案。不幸的是，中俄決定行使否決權。現在，中俄兩國會給出各種阻擋提案通過的解釋。但無論他們是否承認，這兩國投下反對票的背後都有非常、非常深的損人利己的理由。中俄拒絕譴責哈瑪斯活活把人燒死、在一場音樂節掃射無辜民眾、性侵婦女，及脅持數百人為人質。」

托馬斯–格林菲爾德又說：「這是自猶太大屠殺以來，對猶太人最致命的一次襲擊。一個身為這個理事會的常任理事國竟無法譴責它，著實令人憤慨。」

托馬斯–格林菲爾德補充：「中俄投下否決權背後的第二個理由是小心眼。他們根本不想支持美國提出的決議草案，寧願看到我們失敗，也不願看到安理會成功。」

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