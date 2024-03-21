法國擬立法打擊快時尚 中媒：針對中國電商

中國快時尚品牌SHEIN。（路透）

法國國會近日正針對打擊快時尚產業進行立法，徵收「生態足跡附加費」。部分分析人士指出，該法案表面上打著環保的名義，實則是衝著SHEIN等中國電商而來，反映出反中、保護主義的態度。

法國正在立法打擊低成本快時尚，計畫從2025年起對每件快時尚產品徵收5歐元（約為5.45美元）的生態足跡附加費。

中媒第一財經和環球時報報導，該法案似乎是為中國企業量身訂做。部分分析人士指出，該法案界定「快時尚」的標準為「每天推出1000件新產品」，巧妙避開ZARA、迪卡農等歐洲企業。而SHEIN平均每天推出超過7200件新款服飾。

中國對外經濟貿易大學國家對外開放研究院研究員、法國經濟研究中心主任趙永升對環球時報表示，這項法案違背了歐洲人提倡多年的「自由貿易」原則，也是一種明目張膽的「反全球化」做法。

第一財經報導指出，該法案中多次提到SHEIN，稱「SHEIN提供的產品是傳統法國品牌的900倍」，並且逼得歐洲時尚品牌增加產量以應對惡性循環競爭。

藍蓮花研究機構分析師馬凱（Robert Mckay）也指出，Zara和H&M等快時尚品牌已在法國存在多年，因此這項法案出現與SHEIN等中國快時尚品牌的崛起並非偶然。法國議員甚至討論過該法案是否會導致中國採取報復性措施。

哥倫比亞大學 時尚政策、消費主義和永續發展教授克萊恩（Elizabeth Cline）批評，該政策反映出保守、反中和保護主義的態度。

不過法國國會內部也有不同聲音，在上周該法案一讀中，對於快時尚的標準有逐漸放寬的趨勢，非政府組織Stop fast-fashion聯盟建議採用每年5000款的門檻，有議員提出以每年上架1萬款為標準，以避免只涵蓋冰山一角。

目前這項法案仍須經參議院 表決，具體畫分標準有待後續立法確定。

法國服飾業自去年來一直處於危機當中，儘管過去10年間法國每年銷售服裝數量增加10億件，但法國本土服裝品牌卻沒有嘗到甜頭，反而有多個品牌面臨大規模裁員 和司法清算。法國商業聯盟的數據顯示，2023年法國服裝和鞋類產業至少有4000個工作機會消失，10年內總共減少3.7萬個工作機會。