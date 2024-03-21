澳洲23日起緊縮學生簽證規定 移民人數預計減半

澳洲官方數據顯示移民人數再創新高，恐怕加劇本就緊張的租屋市場，澳洲政府將自23日起緊縮留學生簽證規定。（路透）

路透報導，澳洲 官方數據顯示移民 人數再創新高，恐怕加劇本就緊張的租屋市場，澳洲政府將自23日起緊縮留學生 簽證規定。

澳洲當地時間23日起，留學生和畢業生簽證的英語語言門檻將提高，同時，假如教育機構屢次違規，政府有權暫停其招收留學生資格。

澳洲移民暨國境保護部部長歐尼爾（ Clare O'Neil）表示，「周末開始的留學生簽證新規將持續降低移民人數，同時兌現政府在移民政策上的承諾，解決長期以來的破敗機制」。

澳洲引介全新的「真正學生考試」（genuine student test）打擊假留學真工作的簽證申請，並擴大「不得延簽」（no further stay）的適用範圍。

去年澳洲政府取消一系列前政府在新冠疫情推出的留學簽優惠政策，包括留學生工作時間不受限制等，並表示針對留學生的緊縮規定可能在2年內將移民人數減少一半。

澳洲創紀錄移民人數主要來自印度、中國和菲律賓留學生，雖然擴大勞動人力資源、抑制薪資壓力，但是加劇本就緊張的住房市場，該國租屋空置率在歷史低點徘徊，昂貴的建築成本則限制新住房供應。