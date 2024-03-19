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房產中介拍宣傳片模仿亞洲口音說英語 亞裔感覺被冒犯

世界新聞網何卓賢／即時報導
一名亞裔房產中介因為模仿亞洲口音說英語，惹怒亞裔觀眾。(截取自靈儀TikTok)
一名亞裔房產中介因為模仿亞洲口音說英語，惹怒亞裔觀眾。(截取自靈儀TikTok)

紐西蘭奧克蘭一名亞裔房產中介，近日在一段宣傳片中刻意模仿亞洲口音說英語，引起觀眾不滿，後來也被其公司正式警告。

這名叫靈儀(Linh Yee，音譯)的房產中介本身是亞裔，但從她過去發布的宣傳影片看出，她本身並無亞洲口音，卻在這一條影片中刻意模仿，並且話術和行為上融入了對亞洲女性的刻板印象。比如，她在影片中化身「Ling Ling」使用亞洲口音英語，並且故意不使用正確語法表示，「我叫靈靈，我賣房子，我會替你打掃房子」、「我叫靈靈，你給我開個好價，我會為你幹髒活」、「我會為你的房子賣到好價格，我會給你做晚飯，看我給你做的花生醬果醬三明治」。

影片最後以「love you long time」結尾，這是1987年電影「金甲部隊」的經典台詞，是一名越南性工作者向美國士兵拉客時說的，這句話在如今被認為是充滿種族歧視和性別歧視的。

根據紐西蘭廣播電台報導，一名觀眾在看到影片之後向靈儀工作的房產公司 Ray White 投訴，表示作為亞裔感覺被冒犯，「她的行為加劇了對東南亞女性的刻板印象」。

紐西蘭廣播電台後來聯繫到靈儀，她表示不知道這段影片會冒犯到大家，當時只是想要拿自己來打趣，後來再經過反思之後意識到，模仿亞洲口音說英語的行為不妥當，並且已經刪除了原影片。

該房產公司的主管表示，公司已經對靈儀發出正式警告，影片也已經立即下架。他表示公司沒有用審查員工的社群媒體平台發帖內容，但是以後會定期監控。

亞裔 種族歧視 東南亞

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