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以色列空襲加薩 白宮證實哈瑪斯第3號人物喪命

中央社華盛頓18日綜合外電報導
白宮證實哈瑪斯第3號人物伊薩（Marwan Issa）身亡。（擷自YouTube）
白宮證實哈瑪斯第3號人物伊薩（Marwan Issa）身亡。（擷自YouTube）

白宮18日表示，以色列上周擊斃巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」的第3號指揮官。先前以色列曾稱他是該國空襲加薩的目標，但並未證實他已身亡。

法新社報導，國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）在宣讀拜登總統和以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）間的通話時說：「哈瑪斯（Hamas）的第3號人物伊薩（Marwan Issa）在上周以色列的行動中遭殲滅。」

蘇利文表示，以色列也「摧毀大量的哈瑪斯部隊，擊斃高階指揮官在內的數千名哈瑪斯戰士。」

他補充說：「其他高階領袖躲藏起來，很可能窩在哈瑪斯地道網絡深處，正義也會降臨到他們身上。」

以色列軍方11日表示，9日、10日對加薩（Gaza）中部一處地下建築發動空襲時，將攻擊目標鎖定伊薩，稱他是哈瑪斯去年10月7日襲擊以色列的策畫者之一。

以色列軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）當時表示，伊薩是哈瑪斯武裝分支卡薩姆旅（Ezzedine Al-Qassam Brigades）領導人戴夫（Mohammed Deif）的副手。

哈加里當時還稱，目前還不清楚伊薩是否在那次行動中喪命，並補充道：「我們仍在審視空襲的結果，尚未獲得最終確認。」

以色列 哈瑪斯 加薩

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