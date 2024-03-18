北約秘書長：氣候變遷是全球安全「危機倍增器」

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格。（歐新社）

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）17日強調應對全球暖化的必要性，還說氣候變遷 是影響全球安全的「危機倍增器」。

法新社報導，史托騰柏格和亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）在亞塞拜然首都巴庫（Baku）舉行的聯合記者會發表上述言論。擁有豐富能源的亞塞拜然將於11月主辦聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方會議（COP29）。

史托騰柏格說，巴庫在向北約主要盟國供應天然氣 方面扮演重要角色，「挑戰在於世界需要能源，但同時我們也需要應對全球暖化」。

他指出，「我們需要協調能源和環境需求。氣候變遷對安全至關重要，也對北約至關重要。」

「氣候變遷堪稱『危機倍增器』，我們在世界各地都可以看到氣候變遷的影響。」

史托騰柏格也稱讚巴庫投資替代能源，並強調該國具有「巨大潛力」，可成為歐洲市場的水力發電和太陽能供應商。

此前，在石油 和天然氣生產國亞塞拜然舉行氣候峰會的決定引來環保組織的批評。

阿利耶夫則說，雖然巴庫是「泛歐天然氣供應國」，但該國設有一個雄心勃勃的綠色轉型計畫。

他說，亞塞拜然獲選為11月11日到24日舉行的COP29主辦國，這象徵「對我國綠色轉型努力的認可」。

聯合國氣候變化綱要公約締約方會議今年是連續第2年由石油大國主辦，2023年的會議在阿拉伯聯合大公國舉行。