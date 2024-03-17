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俄大選「午」逆普亭行動開始 英媒：好過什麼都不做

俄大選海內外投票所抗議湧現 74人被捕 納瓦尼遺孀現身

中央社柏林17日綜合外電報導
俄國已故反對派領袖納瓦尼的遺孀尤莉雅(中)現身海外投票所排隊。(美聯社)
俄國已故反對派領袖納瓦尼的遺孀尤莉雅(中)現身海外投票所排隊。(美聯社)

今天是俄羅斯總統大選最後一個投票日，海內外投票所抗議湧現。俄國已故反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）的遺孀尤莉雅也現身海外投票所，參與反普亭的正午投票抗議行動。

路透報導，納瓦尼的發言人亞爾米許（Kira Yarmysh）在社群媒體X張貼照片，顯示俄國民眾在德國柏林的海外投票所排隊，尤莉雅（Yulia Navalnaya）也在行列中。活動人士指出，在場有些人高喊著「尤莉雅，尤莉雅」，並且拍手叫好。

納瓦尼支持者促請反俄國總統普亭（Vladimir Putin）的選民17日準時於正午前往各地投票所排隊，然後用選票表達抗議或給當局找點麻煩。他們將這項行動稱為「『午』逆蒲亭」（Noon against Putin）。

俄羅斯15日至17日舉行總統大選，71歲的普亭已經掌權24年，這次以獨立候選人之姿爭取連任，可望壓倒性勝選，取得另一個6年任期。

這項行動目的是要拉低普亭的得票數，建議方式包括投無效票、在選票寫上「納瓦尼」，甚至把票投給普亭以外3名候選人其中一人，即便反對派認為這3人也是克里姆林宮的「傀儡」。

根據路透社，在俄羅斯全國各地，今天有數以千計民眾現身投票所參與「『午』逆普亭」行動。反對派指出，這是一場和平但具象徵性的政治示威，旨在反對普亭的連任。

一名年輕女子在投票所表示：「希望渺茫，但如果你能（像這樣）做些事情，你就應該去做。民主已蕩然無存。」這位女子未提供姓名，納瓦尼團隊模糊處理了她的臉部。

在另一個投票所，一名女性說，在與普亭競爭的3名候選人中，她投給了「最不可疑」的那一位。這名女性也經由同樣方式隱藏身分。

在法國首都巴黎的俄羅斯大使館外，今天也有數以千計俄國公民冒著雨勢大排長龍投票，俄國反對派呼籲在場民眾響應抗議，以紀念納瓦尼，歐洲其他國家首都也有類似場景。

人權監督團體OVD-Info今天發表聲明指出，在俄國各地17個城市中，已有超過74人因為參與抗議總統大選的行動遭到逮捕。

投票 普亭 納瓦尼

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