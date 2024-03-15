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回歸手寫點餐和口頭通知 麥當勞全球大當機 僅三國倖免

編譯羅方妤／即時報導
全球速食連鎖龍頭麥當勞系統15日遭遇全球性故障，導致餐廳、手機應用程式及自助點餐機無法點餐。美國、英國、澳洲、日本和香港等國家與地區均受到影響。(路透)
全球速食連鎖龍頭麥當勞系統15日遭遇全球性故障，導致餐廳、手機應用程式及自助點餐機無法點餐。美國、英國、澳洲、日本和香港等國家與地區均受到影響。(路透)

CNN報導，全球速食連鎖龍頭麥當勞系統15日遭遇全球性故障，導致餐廳、手機應用程式及自助點餐機無法點餐。美國、英國、澳洲日本和香港等國家與地區均受到影響，僅印度、印尼及泰國的麥當勞點餐系統未受波及。系統服務中斷導致許多麥當勞門市被迫暫停營業，或是由店員以手寫為顧客點餐，再親自通知廚房的同事餐點內容，也有店員在紙上計算結帳金額。

麥當勞在一份給CNN的聲明中表示：「我們有察覺到系統服務中斷，目前這項問題已被解決。這顯然與網路安全無關。」

麥當勞發言人拒絕提供系統服務中斷原因和影響程度等進一步細節。

美國紐約一間麥當勞門市收銀員告訴CNN，店裡的系統在當地時間凌晨1時左右故障，並於清晨5時左右恢復正常。

同時，日本麥當勞15日在社交媒體X發文表示：「日本許多門市目前已暫停營業。」

一名網友安德森（Ted Anderson）則在X發文稱，他去日本麥當勞消費時，發現「只能付現，且店員還在紙上計算結帳金額」。

英國倫敦一間麥當勞門市的店員瑪麗亞．阿夫拉姆（Maria Avram）告訴CNN，英國倫敦時間當天早上6時至7時發生系統服務中斷，員工必須親自為顧客點餐並口頭告知廚房內的同事餐點內容。澳洲麥當勞的一名發言人也告訴CNN，澳洲門市都有受到影響。

香港和台灣門市也無法倖免。香港麥當勞在社交媒體臉書（Facebook）發文說，麥當勞App及自助點餐機暫停服務，顧客只能在餐廳櫃檯點餐，但香港麥當勞稍後表示，該系統「正逐漸恢復正常」。台灣麥當勞則說，因受網路斷訊影響，部分麥當勞餐廳、歡樂送及外送平台，暫時無法交易，目前正在了解狀況及搶修中，造成不便，敬請見諒。

CNN指出，已知受到系統故障影響的麥當勞門市中，日本門市占最多，有近3000間受影響；其次則是英國，近1500間受影響，以及澳洲的1000多間門市。

麥當勞 日本 澳洲

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