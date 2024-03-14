日本若發生首都直下型地震 估長期災損達6.8兆美元

日本 土木學會今天公布推估若首都發生直下型地震 ，長期的經濟損失與資產受災合計將達1001兆日圓（約6.8兆美元），比6年前推估的災損金額高出223兆日圓。

日本讀賣新聞報導，這是由土木、建築業相關人士、研究學者等根據過去發生大規模災害的情況，推估發生首都直下型地震後20年間的災損金額，這並未將政府等所進行重建事業的效果納入估算。

日本土木學會2018年曾公布推估首都直下型地震最壞情況的災損額為778兆日圓。這次參考311大地震（日本稱東日本大地震）震災後的經濟恢復情況等，修正數據，結果推估災損總額達1001兆日圓。

學會今後也將重新推估南海海槽巨大地震的災損金額，日後將公布。

對於發生芮氏規模7的首都直下型地震機率，日本政府地震調查委員會預估「30年內發生的機率為70%」。

日本土木學會檢討委員會主任、京都大學教授藤井聰今天在記者會上表示，除了要嚴肅面對災情的嚴重性外，希望民眾能做好抗震化等對策，盡可能減少災害。

學會指出，如果投入21兆日圓以上金額實施道路、港灣等公共建設補強對策時，估計首都直下型地震發生後的災損金額可減少369兆日圓。