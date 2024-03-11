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烏軍嚴重壓制黑海艦隊 俄海軍總司令被普亭炒魷魚

編譯盧思綸／即時報導
兩名烏克蘭知情官員透露，近來俄羅斯黑海艦隊屢遭烏軍嚴重壓制，總統普亭（右）遂開除海軍總司令葉夫梅諾夫（左），改由北方艦隊總司令莫伊謝夫擔當重任。（路透）
兩名烏克蘭知情官員透露，近來俄羅斯黑海艦隊屢遭烏軍嚴重壓制，總統普亭（右）遂開除海軍總司令葉夫梅諾夫（左），改由北方艦隊總司令莫伊謝夫擔當重任。（路透）

英國金融時報報導，兩名烏克蘭知情官員透露，近來俄羅斯黑海艦隊屢遭烏軍嚴重壓制，總統普亭遂開除海軍總司令葉夫梅諾夫（Nikolai Yevmenov），改由北方艦隊總司令莫伊謝夫（Alexander Moiseev）擔當重任。

另外，隸屬普亭密友的俄國《消息報》（Izvestia）稍早也引述匿名來源指出，莫伊謝夫將取代自2019年執掌黑海艦隊兵符的葉夫梅諾夫。

對此克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）於11日以機密消息為由拒絕置評。

憑藉西方盟友提供的先進武器，以及烏克蘭自製無人機，烏軍成功在黑海擊沉多艘俄國戰艦和高價值軍機，迫使俄軍將黑海艦隊另遷他處，同時停止對戰場的全天候空中偵察。

烏克蘭軍方5日宣布使用水面無人機「馬古拉V5」（MAGURA V5）發動攻擊，摧毀位於黑海地區的俄國黑海艦隊謝爾蓋．科托夫號（Sergey Kotov）巡邏艦。

烏克蘭軍方近來多次證實在黑海摧毀俄國軍艦，2月1日、14日，烏軍擊沉俄國飛彈艇「伊凡諾維茨號」（Ivanovets）和大型登陸艦「凱薩庫尼科夫號」（Caesar Kunikov）。

另外，烏克蘭在黑海搶占上風不僅打破莫斯科對烏克蘭港口的封鎖，讓基輔得以重新向全球出口穀物，同時迫使黑海艦隊往東撤退，形同限制莫斯克發射飛彈的能力。

烏克蘭 俄國 普亭

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