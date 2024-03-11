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中東情勢緊張之際 中俄伊阿曼灣附近舉行聯合演習

大陸中心／即時報導
圖為參加此次中俄伊三國海軍「安全紐帶-2024」聯合演習的共軍導彈護衛艦臨沂艦資料照。（新華社）
圖為參加此次中俄伊三國海軍「安全紐帶-2024」聯合演習的共軍導彈護衛艦臨沂艦資料照。（新華社）

中國國防部11日晚間發布消息稱，根據年度計劃及各方達成的共識，中國、伊朗俄羅斯三國海軍於3月11日至15日舉行「安全紐帶-2024」聯合演習。該演習位阿曼灣附近組織實施，中方將派出第45批護航編隊導彈驅逐艦烏魯木齊艦、導彈護衛艦臨沂艦和綜合補給艦東平湖艦參演，旨在共同維護地區海上安全。

據悉，中俄伊三國聯合海上軍演2019年首度在波斯灣舉行，隨後又在2022年和2023年各舉行一次，今年為第四次三國聯合海上軍演。儘管如此，面對當前中東衝突四起，中國與俄羅斯、伊朗舉行聯合軍演仍受到外界高度關注。

法國國際廣播電台（RFI）報導，俄羅斯國防部周一表示，俄太平洋艦隊的一艦艇支隊已抵達伊朗參加此次軍演。俄國防部稱，「一支由『瓦良格』號近衛軍導彈巡洋艦率領的太平洋艦隊支隊已抵達伊朗的恰巴哈爾港停泊場」。

報導稱，此次演習巴基斯坦、哈薩克、亞塞拜然、阿曼、印度和南非海軍將派人員以觀察員身分參加。此次演習的主要任務是「對確保海上經濟活動安全進行演練」。

美國之音表示，三國此次海上演習正值該地區緊張局勢加劇之際，目前加薩戰爭及伊朗支持的胡塞反政府武裝分子對紅海船隻的持續襲擊導致了局勢緊張。

自去年10月19日以來，胡塞武裝分子已向61艘船隻發射了403枚導彈或無人機，對國際貿易造成了干擾。一些美國官員此前曾對中國、伊朗和俄羅斯三國之間日益增長的軍事關係表示關切。

去年，美國前參謀長聯席會議主席密利（Mark Milley）曾表示，中國、俄羅斯和伊朗將成為華盛頓「未來許多年」的問題。

伊朗 俄羅斯 國防部

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