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波音吹哨者作證前疑「開槍自轟」 生前踢爆產線無視飛安違規

編譯盧思綸／即時報導
一名正在和航太巨頭波音打官司的前員工吹哨者，9日作證前夕被發現陳屍汽車旅館卡車，警方透露死因疑似是「自己造成的槍傷」，波音回應深表遺憾，當局還在調查釐清案情。＊取自X）
一名正在和航太巨頭波音打官司的前員工吹哨者，9日作證前夕被發現陳屍汽車旅館卡車，警方透露死因疑似是「自己造成的槍傷」，波音回應深表遺憾，當局還在調查釐清案情。＊取自X）

英國廣播公司（BBC）和每日郵報報導，一名正在和航太巨頭波音打官司的前員工吹哨者，9日作證前夕被發現陳屍汽車旅館卡車，警方透露死因疑似是「自己造成的槍傷」，波音回應深表遺憾，當局還在調查釐清案情。

62歲伯納特（John Barnett）為波音工作32年，2010年起在南卡羅萊納的北查爾斯頓廠擔任品質經理，負責監督長程航線的波音787夢幻客機（787 Dreamliner）生產過程。

伯納特2019年向BBC踢爆，工人沒有遵守工廠零件追蹤程序，導致有瑕疵的零件遺失，某些情況下，員工會從垃圾桶撿回不合標準的零件安裝到飛機上以免延誤生產。

除此之外，他還發現飛機氧氣系統存在嚴重問題，25%氧氣面罩在緊急狀況下無法發揮作用。

伯納特擔心趕製新機導致裝配倉促，安全問題被忽略，向上層反映卻不了了之。

儘管波音否認伯納特指控，2017年一份美國聯邦航空總署（FAA）報告證實伯納特部分擔憂，審查結果表明至少有53處「不合格零件」丟失，而波音已經被責令採取補救措施。

2017年，伯納特因健康問題退休，同年和波音展開法律訴訟，他指控公司詆毀他的人格，並且因為他舉報內部問題而妨礙他的職業生涯；對此波音一概否認。

不料，伯納特日前9日準備作證前卻被發現陳屍汽車旅館公園的卡車。

對此波因聲明深表遺憾，並且向其家屬友人致意。

除了伯納特的指控外，波音及其供應商Spirit Aerosystems日前發生艙門高空飛脫事件，目前也遭到航太監管機構強力審查。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

航太 退休 南卡

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