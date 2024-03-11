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俄軍新型滑翔炸彈威力大 重創烏軍前線陣地

編譯盧思綸／即時報導
俄羅斯改造蘇聯時期炸彈製成新型導引滑翔炸彈FAB-1500，威力強大超出烏軍許多防空系統的能力，重剋烏軍陣地，而且成本又比飛彈低，可能讓烏軍在防禦上更吃力。(取自X)
俄羅斯改造蘇聯時期炸彈製成新型導引滑翔炸彈FAB-1500，威力強大超出烏軍許多防空系統的能力，重剋烏軍陣地，而且成本又比飛彈低，可能讓烏軍在防禦上更吃力。(取自X)

美國有線電視新聞網（CNN）報導，俄羅斯改造蘇聯時期炸彈製成新型導引滑翔炸彈FAB-1500，威力強大超出烏軍許多防空系統的能力，重剋烏軍前線陣地，而且成本又比飛彈低，可能讓烏軍在防禦上更吃力。

滑翔炸彈FAB-1500重量約1.5噸，可攜帶1500磅炸藥，有效載荷是俄軍現有滑翔炸彈的5倍，加上新型的精確導引系統和彈出式機翼，射程可達60至70公里，由俄國戰機在遠端發射，超出烏軍許多防空系統的能力。

最近來自頓內茨克州（Donetsk）的影片可見FAB-1500摧毀熱力發電廠、工廠和高樓街區等烏軍調度防禦的據點。

一名烏軍空中機動部隊士兵透露，「以前俄軍主要採取砲擊，現在更積極進攻，開始使用空中武器，尤其是FAB-1500」，「它的殺傷力很大，運氣好活下來也絕對會有大小瘀傷，嚴重影響士氣」。

俄國繼去年9月傳出改造FAB-1500的進度，「首度精準擊中目標」，誤差範圍縮小到5公尺以內。幾周後，兩軍都提到俄軍在赫松（Kherson）、哈爾科夫（Kharkiv）等地使用FAB-1500。

俄軍2月在烏東前線有所突破，最顯著的推進便是拿下頓內茨克州戰略城鎮阿夫迪夫卡（Avdiivka），對此烏克蘭空軍發言人伊納特（Yuri Ihnat）向CNN談到，「在阿夫迪夫卡作戰前夕和期間，俄軍數天內發射數百枚空中炸彈，光是48小時內就在阿夫迪夫卡使用250枚空中炸彈。」

FAB-1500是蘇聯時期威力最大的一種「啞彈」，莫斯克附近工廠正將其改裝成廉價但殺傷力巨大的飛彈。

倫敦皇家三軍聯合研究所資深研究員布朗克（Justin Bronk）談到，「雖然製作滑翔炸彈套組是個瓶頸，但是俄軍擁有大量炸藥包」，所以俄軍有強大火力打擊固定防禦，增加烏克蘭人傷亡，雖然如此還不足以從根本上改變前線局勢。

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