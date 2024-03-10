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馬克宏首表態支持「協助死亡」法案 盼5月擬定草案交付國會

編譯盧思綸／即時報導
法國總統馬克宏10日受訪首度表態支持「協助死亡」的善終權法案，希望最快在5月擬定草案交付國會審議。（歐新社）
法國總統馬克宏10日受訪首度表態支持「協助死亡」的善終權法案，希望最快在5月擬定草案交付國會審議。（歐新社）

路透報導，法國總統馬克宏10日受訪首度表態支持「協助死亡」的善終權法案，希望最快在5月擬定草案交付國會審議。

瑞士、比利時和荷蘭等鄰國已經立法允許某些情況下可借助醫療協助死亡，但是法國迫於天主教會壓力長期抵制安樂死法案。

法國在2016年通過克雷伊-萊昂內蒂法（Claeys-Leonetti law），僅適用於預後短期內即將面臨死亡者，在尊重醫生、病人和家屬意見下，為絕症晚期患者施打「深度而持久的鎮靜劑，直到死亡」。

馬克宏接受《解放報》（Liberation）專訪談到，他不希望用「安樂死」或「協助自殺」，而是稱作「協助死亡」。

他說，「嚴格來說，這並非創造新個人權利或自由，而是開闢一條迄今為止尚不存在的道路，為某些嚴格條件下申請臨終關懷提供可能。」

馬克宏說必須符合某些條件，比如只涉及有能力做出決定、在預後中期受到威脅（如癌症晚期）的成年人，且醫療團隊要評估和確保協助死亡的標準是正確的。

另外，他說家屬也可以對決定提出上訴。

去年法國抽出184名公民組成生命臨終全國公民會議，討論安樂死是否應合法，結果有76%成員贊成向希望接受安樂死的人提供一些形式的協助，讓他們結束生命。

馬克宏 癌症 比利

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