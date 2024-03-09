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愛爾蘭修憲公投未過 將保留舊有家庭和女性角色定義

中央社都柏林9日綜合外電報導
愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）。（歐新社）
愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）。（歐新社）

愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）今天宣布，旨在修改憲法「家庭組成」和「母親的家庭職責」定義的2項公投皆已遭公民否決，這對政府來說堪稱一次重大挫敗。

路透社報導，瓦拉德卡將公投投票日訂於國際婦女節當天，希望藉此機會刪除憲法內「關於女性非常過時、非常性別歧視的用語」。

公投的官方結果預計今天稍晚公布，政府當局已表示會接受投票結果。

瓦拉德卡說，「我認為現階段已經很明顯，家庭修正案和家庭照顧修正案公投皆已宣告失敗，而且是在高投票率下宣告失敗…我們有責任說服大多數民眾投下贊成票，但我們顯然沒做到。」

他指出，「我認為我們很難就公投的需求或必要性說服人民，更遑論詳細說明（修憲的）措辭問題。」

這2項公投旨在針對1937年制定的愛爾蘭憲法第41條進行修改。

第1項公投擬將家庭的定義從傳統上以婚姻為基礎的家庭，擴大至包含同居伴侶及其子女等「長期關係」；第2項公投則計劃修改關於「母親家庭職責」的內容，並承認家庭成員會基於「彼此之間的情感聯繫」提供照顧。

法新社報導，所有主要政黨都支持在這2項公投中投下贊成票，且最近的民意調查都預測公投會順利過關。

反對派人士則主張，「長期關係」的概念缺乏明確定義且令人困惑，婦女和母親的傳統角色將從憲法中遭到「刪除」。保守派也相信，這些變化形同在憲法層面上保護多重伴侶制度，並將藉由允許移民家庭團聚增加移民人數，政府當局則否認上述指控。

公投 投票 移民家庭

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