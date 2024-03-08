西藏抗暴紀念日前 流亡藏人捍衛文化免遭中國滅絕

從教導有數世紀歷史之久的手工藝品到編纂藏族語言，海外藏人正在守護家鄉的藏族文化遺產，儘管多數人不曾看過、也不敢造訪家鄉。他們認為北京當局正在消滅家鄉的文化遺產。

法新社報導，49歲的海外藏人藝術家洛桑丹增（Lobsang Tenzin）在印度 北部當老師。他蹲在一幅繪製精美的唐卡（thangka）畫前，描繪佛陀尊像。

洛桑丹增用一根支細如針的畫筆蘸取深藍色顏料，該顏料由青金石磨製而成。6名年輕藏族學員在一旁觀摩。

他表示：「維持我們的歷史傳統相當重要。」他還說：「這些手工藝幾乎要失傳了，但我們透過教導年輕藝術家，傳承這些手工藝。」

藏人將於10日紀念西藏抗暴紀念日（Tibetan Uprising Day，另稱西藏人民起義日）65週年，他們當年反抗中國政府，致使藏人精神領袖達賴喇嘛 流亡海外，數以萬計的同胞也隨之逃離。北京政府稱這起事變為「1959年西藏武裝叛亂」。

中國1966年至1976年「文化大革命」造成的混亂，致使西藏佛教寺院夷為平地、僧院化為廢墟，這種破壞在後續幾十年仍持續發生。

相關活動人士譴責，中國決心消滅西藏僅存的文化和宗教認同。

流亡藏人組織「西藏行動中心」（Tibet Action Institute）主任拉珍哲彤（Lhadon Tethong）譴責這是「文化滅絕」，包括中國對藏語嚴加限制，並在公立寄宿學校對兒童「灌輸」思想。

北京當局則堅稱「西藏是中國的一部分」，並強烈否認相關指控。

西藏當局表示，目前有13萬名藏人流亡海外，許多人在印度和尼泊爾，另外一些人散居在全球逾25國。共有700萬藏人生活在中國控制下，海外藏人只占藏族的一小部分。