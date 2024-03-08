我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國外太擠又風險高 美富裕旅客今年傾向國內豪華遊

紐約州府甫宣布地鐵增派千名警力 又1乘客被刺傷

請不起看護才致低出生率？南韓家傭薪水比台港貴四倍

編譯易起宇／綜合外電
南韓央行報告顯示，南韓的家庭幫傭薪資比台灣、香港高逾四倍。 路透
南韓央行報告顯示，南韓的家庭幫傭薪資比台灣、香港高逾四倍。 路透

南韓央行最新報告指出，南韓的家庭幫傭時薪比台灣、香港等周邊地區高超過四倍，被認為是導致南韓低出生率原因之一。為減輕這項服務的負擔，央行已提案一套解決方案，包括引進外籍家傭和實施差別化最低薪資，尤其是看護服務。

BusinessKorea報導，據南韓央行5日發布的「緩解看護人員短缺和成本負擔措施」報告，南韓家傭2022年的時薪為11,433韓元（8.66美元），比新加坡的1,721韓元高六倍，也比香港（2,797韓元）和台灣（2,472韓元、1.87美元）高出逾四倍。

央行僱傭分析團隊副主管Chae Min-seok表示：「美國、日本、德國和澳洲等國家，也會依據產業和地區給予差別最低薪資。鑑於解決看護人員短缺和成本負擔的迫切性，讓本國和外國勞工最低薪資門檻有所區別是不可避免的」。

照護服務的成本負擔正對南韓家庭造成沉重壓力。據央行報告，南韓療養院去年平均每月的看護員成本為370萬韓元，是65歲以上家庭中位數所得（224萬韓元）的1.7倍，也是40到50歲有小孩家庭中位數所得（588萬韓元）的逾60%。兒童托育員的成本也高達264萬韓元，是30多歲家庭中位數所得（509萬韓元）的51.9%。

照護服務成本的增長速度也飛快。和2016年相比，去年的看護員和幫傭費用分別增長了50%和37%，遠超過名目薪資的同期成長率28%。由於快速老化現象導致照護需求增加，照護工作的勞動供應短缺惡化，導致成本上升。

南韓 央行 香港

上一則

傳莫斯科48小時內恐遇襲 美使館警告公民：避免參加大型活動

下一則

梅根、哈利分道揚鑣？她被猜測因為他這個行為而惱怒

延伸閱讀

明星名流齊聚洛城藝術展 李奧納多也來了 不乏亞裔面孔

明星名流齊聚洛城藝術展 李奧納多也來了 不乏亞裔面孔
南韓大學申請增招醫學生逾3000人 醫界批脫離現實

南韓大學申請增招醫學生逾3000人 醫界批脫離現實
南韓間諜衛星清楚拍到 金正恩官邸長這樣

南韓間諜衛星清楚拍到 金正恩官邸長這樣
南韓公用事業合計負債近250兆韓元 韓電債務持續飆升

南韓公用事業合計負債近250兆韓元 韓電債務持續飆升

熱門新聞

英國凱特王妃，攝於去年11月。（美聯社）

術後神隱…凱特王妃病情引猜測 西班牙媒體稱她疑患克隆氏症

2024-03-02 07:12
南達在社群訴說自己遇襲的事。（取材自Instagram）

西班牙「重機網美」印度旅行遭7人輪姦 上傳影片傷勢曝光

2024-03-03 19:17
威廉（左起）、凱特與哈利、梅根之間的感情仍陷在谷底，暫時不會再見面。（路透資料照片）

梅根若返英 只見得到最多3位皇室親戚 威廉帶頭排擠？

2024-03-02 11:03
圖為57歲的自民黨籍岩手縣國會參議員廣瀨惠。擷自日本自民黨官網

日女參議員偷情開房過夜 直奔國會開會昏昏欲睡

2024-03-01 18:05
泰國普吉島2月底發生瑞士男子費爾（中）踢了坐在所租別墅附近階梯上的當地女醫師，移民局7日決定撤銷他的簽證。（照片翻攝：X / llakuba）

1舉動掀2國網友公憤...瑞士男狠踹泰女辯稱以為是中客 泰政府撤銷簽證

2024-03-07 07:26
英國國王查理三世的堂妹夫金斯頓（左一）日前在父母的住家中離世，享年45歲。美聯社

英王查理堂妹夫45歲猝逝 驗屍官曝死於頭部創傷、疑舉槍自戕

2024-03-02 00:11

超人氣

更多 >
傳大S挨轟難過？經紀人震驚：一切都不在意料之內

傳大S挨轟難過？經紀人震驚：一切都不在意料之內
4種每月帳單 別設定自動付款

4種每月帳單 別設定自動付款
紐約哈德遜河浮屍 警證實為詐騙華女曾志穎

紐約哈德遜河浮屍 警證實為詐騙華女曾志穎
拜登國情咨文：調高企業稅、年收入40萬以下家庭減稅

拜登國情咨文：調高企業稅、年收入40萬以下家庭減稅
逾16%年收上繳州及地方稅 這個州登全美繳稅之冠

逾16%年收上繳州及地方稅 這個州登全美繳稅之冠