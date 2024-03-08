請不起看護才致低出生率？南韓家傭薪水比台港貴四倍

南韓央行報告顯示，南韓的家庭幫傭薪資比台灣、香港高逾四倍。 路透

南韓央行 最新報告指出，南韓的家庭幫傭時薪比台灣、香港 等周邊地區高超過四倍，被認為是導致南韓低出生率原因之一。為減輕這項服務的負擔，央行已提案一套解決方案，包括引進外籍家傭和實施差別化最低薪資，尤其是看護服務。

BusinessKorea報導，據南韓央行5日發布的「緩解看護人員短缺和成本負擔措施」報告，南韓家傭2022年的時薪為11,433韓元（8.66美元），比新加坡的1,721韓元高六倍，也比香港（2,797韓元）和台灣（2,472韓元、1.87美元）高出逾四倍。

央行僱傭分析團隊副主管Chae Min-seok表示：「美國、日本、德國和澳洲等國家，也會依據產業和地區給予差別最低薪資。鑑於解決看護人員短缺和成本負擔的迫切性，讓本國和外國勞工最低薪資門檻有所區別是不可避免的」。

照護服務的成本負擔正對南韓家庭造成沉重壓力。據央行報告，南韓療養院去年平均每月的看護員成本為370萬韓元，是65歲以上家庭中位數所得（224萬韓元）的1.7倍，也是40到50歲有小孩家庭中位數所得（588萬韓元）的逾60%。兒童托育員的成本也高達264萬韓元，是30多歲家庭中位數所得（509萬韓元）的51.9%。

照護服務成本的增長速度也飛快。和2016年相比，去年的看護員和幫傭費用分別增長了50%和37%，遠超過名目薪資的同期成長率28%。由於快速老化現象導致照護需求增加，照護工作的勞動供應短缺惡化，導致成本上升。