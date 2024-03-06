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商船亞丁灣遇襲釀3死 紅海危機首見有船員喪生

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商船亞丁灣遇襲釀3死 紅海危機首見有船員喪生

編譯季晶晶／綜合外電
True Confidence號周三遇襲後改變航道。(彭博資訊)
True Confidence號周三遇襲後改變航道。(彭博資訊)

葉門青年運動叛軍周三在亞丁灣以飛彈襲擊一艘商船，造成三名船員死亡，倖存者被迫棄船逃生。美國官員表示，這是紅海危機以來首次確認有船員喪生。

英國金融時報報導，美國中央司令部在社群平台X上貼文說，當地時間上午11時30分，一枚反艦彈道飛彈射向True Confidence，「飛彈擊中該船，來自多個不同國家的船員報告有三人死亡，至少四人受傷，其中三人情況危急，船體嚴重損壞」。

彭博資訊稍早報導，True Confidence號的船主和管理者表示，該船周三稍早遭襲擊，他們沒有關於20名船員的訊息。

美國國家公共廣播電台（NPR）報導，事發當時有艘美國軍艦和印度海軍在現場，試圖協助救援工作。

青年運動叛軍聲稱對此次襲擊負責，並補充說，船上起火。他們描述這是一艘美國船，但船主和拜登政府否認。白宮新聞秘書Karine Jean Peirre指其為「懸掛巴貝多旗幟、黎巴嫩擁有的散貨船」。

根據國際海事數據庫Equasis，True Confidence在2月23日轉手之前歸總部在洛杉磯的Oaktree Capital Management所有。2月末有新船主接手。

這次是迄今為止該地區航行船隻遇襲造成的最嚴重人員傷亡。先前最嚴重的襲擊是2月19日，導致散貨船Rubymar沉沒，但船員安全棄船。青年運動叛軍去年11月起發動襲擊，美英1月中旬展開聯合空襲，但迄今為止仍未阻止他們侵擾商船。

與此同時，伊朗周三宣布將沒收其近一年前扣押的一艘油輪上、美國能源公司雪佛龍價值5,000萬美元的科威特原油。這是青年運動叛軍開始發動襲擊前，中東水道上多年暗戰的最新轉折。

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