我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加23歲華男高材生 森林中上吊自殺

選購二手純電動車 5大注意事項

日本SPACE ONE火箭9日升空 民間獨自發射衛星首例

中央社東京6日綜合外電報導
日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）2月17日在九州鹿兒島的種子島太空中心發射一枚H3火箭。美聯社
日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）2月17日在九州鹿兒島的種子島太空中心發射一枚H3火箭。美聯社

日本太空新創公司SPACE ONE預計3月9日在和歌山縣串本町的民間火箭發射場，發射運載人造衛星的小型火箭KAIROS一號機，如果成功的話，將成為日本民間獨自發射衛星首例。

日本每日新聞報導，KAIROS一號機肩負把攸關日本政府安全保障衛星投入軌道的重責大任，順利的話將為日本太空研發帶來重大影響，地方對此的期望也日益增長。

日本目前能運載衛星升空的火箭，只有宇宙航空研究開發機構（JAXA）主導研發的大型火箭H2A和H3，及小型火箭愛普瑟隆（Epsilon）。

而在民間的部分，日本企業家堀江貴文創立的星際科技公司（Interstellar Technologies）雖然曾讓小型火箭進入太空，但目前仍未運載人造衛星進入軌道。

KAIROS火箭全長約18公尺、重量約23公噸，大約是愛普瑟隆的1/4大小。一號機上搭載擁有替代內閣官房情報蒐集衛星功能、重量約百公斤的衛星，預計投入距地表約500公里的繞地球軌道。

SPACE ONE由CANON電子公司（CANON ELECTRONICS）及火箭製造商IHI AEROSPACE（IA）等公司合資，在2018年成立。IA有研發愛普瑟隆等固體燃料火箭的實際成果，許多IA的工程師也被派到SPACE ONE參與KAIROS研發。

SPACE ONE在零組件採購方面也發揮了從CANON電子及IA採購的優勢，成立至今6年終於走到發射衛星的階段。

近年各界對小型衛星的發射需求漸增，SPACE ONE主打「太空宅配」業務並瞄準其商機；他們也接受海外訂單，目前接受海外及民間企業等想發射衛星的顧客訂單已經排到KAIROS火箭3號機。

SPACE ONE社長豐田正和說，太空業務至今都是由「官方」主導，他們希望能成為「民間」主導的契機。

與此相關，KAIROS一號機屆時升空地點，位於和歌山縣串本町一處面海的首座民間發射場「紀伊發射場」（Space Port紀伊）。紀伊發射場是由SPACE ONE所打造。

發射當天，SPACE ONE在發射場南方約2公里的田原海水浴場及東北方約2公里的舊浦神小學，分別設置收費的正式觀賞處，兩處各可容納約2500人觀看火箭發射。

SPACE ONE從1月29日開始販售入場券，結果才兩天就售罄。

串本町內的住宿設施也因為「火箭需求」大量湧入訂房。加盟南紀串本觀光協會的約30間飯店等業者，在火箭發射日程確定後就開始接獲民眾訂房，3月8日及9日各業者的訂房狀況幾乎客滿，以3月上旬這個時期來說相當罕見。

南紀串本觀光協會事務局長（秘書長）宇井晉介說，很多買不到入場券的全日本各地民眾，都來詢問「還有沒有可以看到火箭的觀看地點」。

因此，發射當天他們將在和歌山市的JR和歌山站前及商業設施等地，舉辦可供民眾一起觀看的「公開現場轉播」（public viewing）活動。

日本目前在九州鹿兒島縣種子島、肝付町及北海道大樹町設有火箭發射場，但位於本州島的火箭發射場，紀伊發射場則是第一座。

日本 太空 觀光

上一則

對抗網癮…她挑戰100小時不用手機 有意外發現

下一則

快看世界／日全食4月登場 歷年民眾觀日食盛況回顧

延伸閱讀

日本氣象協會最新預測 東京櫻花3月19日綻放、3月25日盛開

日本氣象協會最新預測 東京櫻花3月19日綻放、3月25日盛開
外送員沒工作了？Uber Eats在日本推出機器人送餐 全球第2國

外送員沒工作了？Uber Eats在日本推出機器人送餐 全球第2國
NBA／森根45分打爆溫班亞瑪 火箭拔馬刺

NBA／森根45分打爆溫班亞瑪 火箭拔馬刺
日防衛廳前官房長：台灣不應期待日協防

日防衛廳前官房長：台灣不應期待日協防

熱門新聞

英國凱特王妃，攝於去年11月。（美聯社）

術後神隱…凱特王妃病情引猜測 西班牙媒體稱她疑患克隆氏症

2024-03-02 07:12
南達在社群訴說自己遇襲的事。（取材自Instagram）

西班牙「重機網美」印度旅行遭7人輪姦 上傳影片傷勢曝光

2024-03-03 19:17
威廉（左起）、凱特與哈利、梅根之間的感情仍陷在谷底，暫時不會再見面。（路透資料照片）

梅根若返英 只見得到最多3位皇室親戚 威廉帶頭排擠？

2024-03-02 11:03
加拿大一名華裔大學生因為不願意承擔溫哥華的高昂房租，每周坐飛機往返家中與學校。(截取自CTV News YouTube)

溫哥華房租太貴 大學生住家裡 每周坐飛機去學校

2024-02-28 15:35
圖為57歲的自民黨籍岩手縣國會參議員廣瀨惠。擷自日本自民黨官網

日女參議員偷情開房過夜 直奔國會開會昏昏欲睡

2024-03-01 18:05
英國國王查理三世的堂妹夫金斯頓（左一）日前在父母的住家中離世，享年45歲。美聯社

英王查理堂妹夫45歲猝逝 驗屍官曝死於頭部創傷、疑舉槍自戕

2024-03-02 00:11

超人氣

更多 >
圖表／「超級星期二」15州投票 川普大贏14州 將與拜登再對決

圖表／「超級星期二」15州投票 川普大贏14州 將與拜登再對決
敗光鍾鎮濤財產後成帶貨女王 60歲長相被網友出賣

敗光鍾鎮濤財產後成帶貨女王 60歲長相被網友出賣
海理宣布退選：沒有遺憾 籲川普爭取反對者支持

海理宣布退選：沒有遺憾 籲川普爭取反對者支持
德國男子「偷偷接種」217次新冠疫苗 醫學團隊檢查後這樣說

德國男子「偷偷接種」217次新冠疫苗 醫學團隊檢查後這樣說
加州男住酒店 睡夢中被蝎子蟄傷睪丸 感覺...

加州男住酒店 睡夢中被蝎子蟄傷睪丸 感覺...