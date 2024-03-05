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南韓大學申請增招醫學生逾3000人 醫界批脫離現實

中央社首爾5日專電
南韓醫師罷工抗議醫學院增招政策。圖為人群中一名醫師帶著頭套抗議。(歐新社)
南韓醫師罷工抗議醫學院增招政策。圖為人群中一名醫師帶著頭套抗議。(歐新社)

南韓政府在醫師反對下推動醫學院增招政策，全國大學向教育部提出申請增招醫學生共超過3000人，高於政府先前預定的2000人；醫界則批評校方政策與實際需求脫鉤。

南韓保健福祉部第2次官朴敏守今天表示，教育部2月22日至3月4日間受理各大學2025年醫學院增招申請，共收到40所大學申請，共計希望增招3401人，比南韓政府去年對各大學進行需求調查時希望增招最多2847人的結果進一步擴大。

除許多設有未滿50人小規模醫學院的非首都圈大學增招需求高，提出增招目前的2倍至5倍不等需求，來自首爾等首都圈大學也都很踴躍。首爾市內8所大學共要求增招365人，京畿道、仁川市的5所大學要求565人，共計希望增招930人，占整體比例約27%。

韓聯社報導，南韓自1998年以來未再開放醫學院增招或新設醫學院，因此這次即使反對醫學院增招的醫療界近日持續呼籲各大學校長勿過度申請增招，但在教育部明確表示不會任意開放未申請的大學增招，以及「不知道下次是何時」的心態下，多數大學仍提出申請。

當局表示，將以非首都圈醫學院為主，考量各校教學量能、所在地區基本醫療需求等條件後分配增招額度。

但相較於校方傾向擴大招募醫學生的立場，憂心大規模增招將影響教學品質的教授也不在少數。江原大學10多名醫學院教授今天在校內公開剃頭，對校方增招醫學生方針表達不滿。

大韓醫師協會非常對策委員會對外合作委員安德宣今天對外媒表示，政府推動這次醫學院增招的需求調查基礎是針對各校校長進行，而非醫學院教授或醫院，反映的是「教育需求」而非「醫療需求」，希望政府能提出更具體分析，「像是哪個地區需要哪些分科的醫生」，精準匹配供需，而非籠統增招。

匿名參與記者會的年輕住院醫師也坦言，她選擇留在醫院工作是因為覺得有趣、喜歡這份工作，但這個決定「除了父母以外沒人支持」，都勸她與其那麼辛苦，不如換個跑道，去做醫美更輕鬆、賺得更多，這次選擇辭職、罷工，是希望能改善醫院工作環境，「否則就算培養更多醫學生，他們就會選擇相對更辛苦的基本醫療工作嗎」？

南韓 教育部 罷工

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