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越南最大貪腐案 女地產大亨涉侵占120億美元官司今開庭

編譯劉忠勇／綜合外電
越南房地產大亨張美蘭被控侵占120億美元的詐欺官司今日開庭審理。彭博資訊
越南房地產大亨張美蘭被控侵占120億美元的詐欺官司今日開庭審理。彭博資訊

越南房地產大亨張美蘭被控侵占120億美元的詐欺官司，已於今日開庭審理，這是越南歷來最大的貪腐案牽連甚廣，從中央銀行到政府都有官員涉案，還驚動房地產和公司債市場。

這起貪污案是越南共產黨發起的反貪腐運動的最大案，在這場肅貪運動中，張美蘭是面臨貪汙指控的最知名商人，若被判有罪，張美蘭最重可能被判處死刑。

隨著美中地緣政治關係惡化，越南一直是製造業供應鏈向中國大陸以外地區疏散的主要受益者。不過，由於海外需求放緩，越南經濟去年成長5.05％，未達官方目標。

分析師指出，肅貪運動已影響政府的專案審批進度，民營企業受到國家更多監督，可能有損投資人信心。

張美蘭現年67歲，家族靠房地產致富。據官媒報導，她被控賄賂、侵占、濫用職權和「造成嚴重後果的失職」。據張美蘭的律師表示，她並非故意違法或導致國家和存戶損失。律師表示，如果法院認定張美蘭須負起責任，她願意支付所有經濟損失。張美蘭在2022年即被羈押至今。

越南當局指控張美蘭利用她掌握約90％股權的西貢商業銀行（SCB），將304兆越南盾（約1,230億美元）轉入她的房地產公司萬盛發（Van Thinh Phat）。2012年至2022年間，SCB貸給萬盛發和關係企業超過440億美元，占SCB放貸總額93%。

越南 房地產

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