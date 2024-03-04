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小馬可仕：若國家南海主權遭忽視 將對中國發動反擊

中央社馬尼拉4日綜合外電報導
菲律賓總統小馬可仕。(歐新社)
菲律賓總統小馬可仕。(歐新社)

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今天表示，儘管菲國與中國的緊張關係升高，仍將與中國合作，但若菲國在南海的主權、主權權利及管轄權遭忽視，菲方將予以反擊。

路透報導，有別於菲國前任總統的親中立場，小馬可仕曾指控中國在菲方專屬經濟區（EEZ）採取侵略行動，包括動用水砲及蓄意碰撞等手段，在其視為領海的水域驅趕菲國船隻。

在小馬可仕任內，菲國已將供美軍使用的基地數量增加近1倍，包括3個面向台灣的新基地，中國則認為此舉意在挑釁。

小馬可仕今天造訪澳洲期間，於智庫「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute for International Policy）論壇發表演說。他強調，對美中兩大超級強權競爭的過度聚焦，將犧牲該地區其他國家的合法海洋利益。

他指出：「這分散了我們的注意力，讓我們未能譴責具侵略性、單方面、非法且不法的行為本質，也就是對國際法規則和聯合國憲章（Charter of United　Nations）原則的攻擊。」

小馬可仕說：「有些人不時以地緣政治為藉口，合理化此類挑釁行為，並將受害方所採取的糾正措施，曲解為這場宏大戰略博弈（指美中競爭）中的策略。」

他還強調：「我們的獨立外交政策讓我們在利益一致的問題上與他們合作，在雙方觀點不同的領域用尊重的方式表達歧異，並在我們宣誓遵守的原則…受到質疑或忽視時予以反擊，例如我們的主權、主權權利和管轄權。」

澳洲 聯合國

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