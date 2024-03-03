我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國00後開始相親了 不問有沒有房、車 先問對方MBTI

「北京能讓中國車在美熄火」 雷蒙多發言遭網友嘲諷

法媒：法政府考慮派小型部隊駐紮烏克蘭協訓 包括傳統作戰部隊

編譯盧思綸／即時報導
法國世界報報導，法國總統馬克宏拋出不排除出兵助陣烏軍惹議後，法國政府考慮出動小型部隊直接駐紮烏克蘭擔任「教官」，目的是協訓烏軍並且對莫斯科形成「戰略困境」以發揮威懾作用。（美聯社）
法國世界報報導，法國總統馬克宏拋出不排除出兵助陣烏軍惹議後，法國政府考慮出動小型部隊直接駐紮烏克蘭擔任「教官」，目的是協訓烏軍並且對莫斯科形成「戰略困境」以發揮威懾作用。（美聯社）

俄羅斯RT電視台引述法國世界報（Le Monde）報導，繼法國總統馬克宏拋出不排除出兵助陣烏軍惹議後，法國政府考慮出動小型部隊直接駐紮烏克蘭擔任「教官」，目的是協訓烏軍並且對莫斯科形成「戰略困境」以發揮威懾作用。

世界報並未透露可能的軍事教官人數，但報導指出可能包括「傳統作戰部隊」。

之前法國特種部隊也曾在波蘭協助訓練烏克蘭士兵，以及護送軍備前往基輔，不過只會送到「烏克蘭邊境」，沒有真正踏進烏克蘭領土。

消息指出，法國希望向烏軍提供操作防空系統等「實地」培訓，「法國或其他國家士兵的存在可能可以保護烏克蘭部分地區」。

據信法國政府認為派兵駐紮烏克蘭可以對莫斯科形成「戰術困境」，從而「約束」俄軍的施襲能力，尤其在美製F-16戰機今年第二季送抵烏克蘭前更是非常重要。

截至目前，法國仍否認派兵助陣烏克蘭的說法，儘管總統馬克宏2月26日向媒體表示北約不排除未來出兵協助烏克蘭引發爭議，美國、英國、德國和義大利紛紛跳出來澄清沒有類似計畫。

莫斯科則回應北約派兵駐紮烏克蘭形同直接參戰。

烏克蘭 馬克宏 北約

上一則

德軍談俄烏戰爭內容疑遭竊聽上傳俄網 柏林要查

下一則

日本又傳雪崩 北海道利尻山爆雪崩 多人慘遭活埋 傷亡待釐清

延伸閱讀

防禦中俄太空戰 日、韓加入北約國家 參與法國2024年太空演習

防禦中俄太空戰 日、韓加入北約國家 參與法國2024年太空演習
台北動物園新生報到 2瀕危馬來虎從法國抵台 最快4月亮相

台北動物園新生報到 2瀕危馬來虎從法國抵台 最快4月亮相
蔡英文「德政」將屆 台飛官年底恐現退伍潮

蔡英文「德政」將屆 台飛官年底恐現退伍潮
法總統提議派兵助烏 美、歐、北約都搖頭

法總統提議派兵助烏 美、歐、北約都搖頭

熱門新聞

英王查理三世（右起）日前傳出罹癌消息，據王室專家爆料病況比想像中還要危險，王室已在安排繼位計畫；圖中為威爾斯親王與凱特王妃。（歐新社）

傳英王罹癌「比想像中危險」 繼位計畫悄展開

2024-02-25 01:27
英國凱特王妃，攝於去年11月。（美聯社）

術後神隱…凱特王妃病情引猜測 西班牙媒體稱她疑患克隆氏症

2024-03-02 07:12
加拿大一名華裔大學生因為不願意承擔溫哥華的高昂房租，每周坐飛機往返家中與學校。(截取自CTV News YouTube)

溫哥華房租太貴 大學生住家裡 每周坐飛機去學校

2024-02-28 15:35
英國皇室蓋布瑞拉‧溫莎夫人(右)與丈夫金斯頓在2019年成婚。(美聯社)

英王堂妹夫婿壯年突然身故 年僅45歲 皇室震驚

2024-02-27 15:28
圖為57歲的自民黨籍岩手縣國會參議員廣瀨惠。擷自日本自民黨官網

日女參議員偷情開房過夜 直奔國會開會昏昏欲睡

2024-03-01 18:05
威廉（左起）、凱特與哈利、梅根之間的感情仍陷在谷底，暫時不會再見面。（路透資料照片）

梅根若返英 只見得到最多3位皇室親戚 威廉帶頭排擠？

2024-03-02 11:03

超人氣

更多 >
術後神隱…凱特王妃病情引猜測 西班牙媒體稱她疑患克隆氏症

術後神隱…凱特王妃病情引猜測 西班牙媒體稱她疑患克隆氏症
迪麗熱巴「天使蹲」太美了 網友為何說千萬別學

迪麗熱巴「天使蹲」太美了 網友為何說千萬別學
美胸女神大膽裸露 爸爸和爺爺受不了立刻關電視

美胸女神大膽裸露 爸爸和爺爺受不了立刻關電視
紐約華女編造背景 詐20人共騙600萬元

紐約華女編造背景 詐20人共騙600萬元
奧斯卡詛咒？「孫家兄弟」1季遭腰斬 楊紫瓊連掛2齣戲

奧斯卡詛咒？「孫家兄弟」1季遭腰斬 楊紫瓊連掛2齣戲