我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「地表最潮阿嬤」艾瑞絲．艾普菲爾逝世 享嵩壽102歲

強大冷風暴襲加州估持續到周日 氣象學家：暴風雪規模之大數年未見

英王查理堂妹夫45歲猝逝 驗士官曝死於頭部創傷、疑舉槍自戕

編譯徐榆涵／即時報導
英國國王查理三世的堂妹夫金斯頓（左一）日前在父母的住家中離世，享年45歲。美聯社
英國國王查理三世的堂妹夫金斯頓（左一）日前在父母的住家中離世，享年45歲。美聯社

英國國王查理三世的堂妹夫金斯頓（Thomas Kingston）日前在父母的住家中離世，享年45歲。格洛斯特郡（Gloucestershire）驗屍官斯凱雷特（Katy Skerrett）表示，金斯頓死於頭部創傷，遺體旁邊有一把槍。

英國電訊報報導，斯凱雷特指出，死者金斯頓2月25日在科茨沃爾德（Cotswolds）拜訪父母並共進午餐，其父親之後外出遛狗，返家時發現兒子失蹤，母親約30分鐘後開始尋人。父親後來到上鎖的外屋，未獲回應下強行破門，發現兒子已經死亡，其頭部嚴重受傷，現場有一把槍。

警方獲報後到場，認為死因無可疑之處，外界猜測他是自戕。消息曝光令金斯頓親友大感意外，許多人堅稱他與妻子婚姻幸福，且沒有已知的經濟困難。

金斯頓2019年與英王的42歲堂妹加布里埃拉．溫莎（Gabriella Windsor）成婚。金斯頓曾在伊拉克擔任人質談判專家，後來在英國資本公司擔任董事。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

查理三世

上一則

姊妹花1650元租房地板長香菇 抱怨後仲介冷回：自己清

下一則

落日與天線塔疊成「夕陽大貓熊」 日本時隔7年再現奇景

延伸閱讀

英王查理三世罹癌 收滿滿康復祝福「這張卡片」逗笑他

英王查理三世罹癌 收滿滿康復祝福「這張卡片」逗笑他
罹癌後重返工作崗位 英王恢復會晤首相

罹癌後重返工作崗位 英王恢復會晤首相
英王查理罹癌後首度重返工作崗位 恢復與首相蘇納克每周會面

英王查理罹癌後首度重返工作崗位 恢復與首相蘇納克每周會面
MLB／大谷翔平充當保母 隊友兒子黏他 球迷：十刀流

MLB／大谷翔平充當保母 隊友兒子黏他 球迷：十刀流

熱門新聞

英王查理三世（右起）日前傳出罹癌消息，據王室專家爆料病況比想像中還要危險，王室已在安排繼位計畫；圖中為威爾斯親王與凱特王妃。（歐新社）

傳英王罹癌「比想像中危險」 繼位計畫悄展開

2024-02-25 01:27
加拿大一名華裔大學生因為不願意承擔溫哥華的高昂房租，每周坐飛機往返家中與學校。(截取自CTV News YouTube)

溫哥華房租太貴 大學生住家裡 每周坐飛機去學校

2024-02-28 15:35
英國皇室蓋布瑞拉‧溫莎夫人(右)與丈夫金斯頓在2019年成婚。(美聯社)

英王堂妹夫婿壯年突然身故 年僅45歲 皇室震驚

2024-02-27 15:28
伊朗公司Kourosh聘請名人宣傳半價iPhone，但卻實為詐騙，估計騙走伊朗民眾3,500萬美元。圖為伊朗當地一般電信行。 美聯社

明星代言「半價iPhone」暢銷 數萬人被騙了數千萬元

2024-02-23 18:10
圖為57歲的自民黨籍岩手縣國會參議員廣瀨惠。擷自日本自民黨官網

日女參議員偷情開房過夜 直奔國會開會昏昏欲睡

2024-03-01 18:05
俄羅斯總統普亭，攝於22日。（路透 / Sputnik）

拜登脫口批「瘋狂王八蛋」 普亭諷笑：證明他當美國總統對俄羅斯更好

2024-02-23 07:04

超人氣

更多 >
疑嫉妒暗戀女未婚夫 MIT潘勤軒槍殺耶魯華生終於認罪

疑嫉妒暗戀女未婚夫 MIT潘勤軒槍殺耶魯華生終於認罪
年入25萬上層階級 富者愈富 美百大富城 加州上榜37個

年入25萬上層階級 富者愈富 美百大富城 加州上榜37個
川普若推翻IRA法案 經濟優勢恐將被中國整碗端走

川普若推翻IRA法案 經濟優勢恐將被中國整碗端走
未來20年財富移轉潮 千禧世代將成為「史上最富裕的一代」

未來20年財富移轉潮 千禧世代將成為「史上最富裕的一代」
黃品源不藏了 再婚俄羅斯美女鋼琴家 婚照曝光美翻了

黃品源不藏了 再婚俄羅斯美女鋼琴家 婚照曝光美翻了