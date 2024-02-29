加薩物資站逾112死 有人稱遭槍殺、有人說是被車輾

以軍公布卡車周圍人群的空拍畫面，顯示擁擠及衝撞事件的發生。(美聯社)

以色列 軍隊遭控2月29日凌晨在加薩 一個救援物資領取站向民眾開槍，加薩衛生部門表示，造成至少112人死亡，形容是屠殺。美國總統拜登警告，事件會令加薩停火及釋放人質的談判變得複雜。

衛報報導，關於加薩城附近發生的混亂與死傷事故，雙方有著截然不同的說法。以色列軍方否認向大批挨餓的加薩群眾開槍，稱大多數人在推擠中喪命或被貨車輾過而死亡。一名發言人表示，士兵只向遠離卡車並對檢查站構成威脅的一小群人開槍，甚至公布了卡車周圍人群的空拍畫面，顯示擁擠及衝撞事件的發生，但沒有槍擊。

在聯合國安理會2月29日晚間召開的緊急會議上，美國呼籲對此事進行「徹底調查」，並提醒以色列需要為其控制下的加薩地區，提供基本的安全保障。

有目擊者和倖存者形容子彈擊中物資卡車周遭人群的情況，當地al-Awda醫院的代理院長薩哈（Mohammed Salha）則表示，大多數死者似乎是被槍殺的。但另一名巴勒斯坦 目擊者稱，大多數死者是被卡車輾過。

一名傷者納赫爾（Kamel Abu Nahel）則透露，自己已經吃了2個月動物飼料，2月29日去了援助物資的分發點，希望拿到一點食物，但當卡車抵達、人群聚集後，以色列士兵卻朝人群開槍，人們四散尋找避難處，納赫爾腿部中彈，然後又被一輛疾馳的卡車碾過，由於傷者太多，有些人只能被用驢車送往醫院。

巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）表示，這是以色列占領軍對等待援助卡車的人們，所進行的「醜陋屠殺」。

拜登也指出，流血事件將使在齋戒月前促成停火並釋放以色列人質的協議，變得更加複雜。

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯則警告，這起事件可能會危及雙方談判，因為該組織不會允許談判成為「敵人繼續犯罪的掩護」。