逾3萬巴勒斯坦人命喪以哈戰爭 停火協議前途未卜

加薩市西法醫院（Al-Shifa Hospital）外民眾急忙將受傷兒童送進醫院。（美聯社）

加薩 走廊衛生部今天在聲明中表示，自去年10月7日以來，已有至少3萬35名巴勒斯坦 人命喪以色列 對加薩的軍事攻勢中，並有7萬457人受傷。

綜合法新社和路透報導，儘管居間調解人士表示，以色列和巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯（Hamas）之間的停戰協議可能幾天後就能達成，援助機構已對加薩北部迫在眉睫的飢荒敲響警鐘。

加薩衛生部指出，加薩市西法醫院（Al-Shifa Hospital）已有兒童「因營養不良、脫水和大規模饑荒」而死亡。發言人庫德拉（Ashraf al-Qudra）呼籲國際組織「立即採取行動」，以防止更多這一類死亡。

美國國際開發總署（USAID）署長鮑爾（Samantha Power）在提到加薩日益惡化的局勢時說，以色列必須開放更多邊境關卡，這樣「極需的人道主義援助才能大幅增加」。

鮑爾在社群媒體平台X上發布的影片中說：「這是一個生死攸關的問題。」

衛生部今天表示，飽受戰爭蹂躪的加薩走廊前一晚至少又有79人死亡，使得在戰爭中喪生的巴勒斯坦人總數突破3萬人。

哈瑪斯去年10月7日襲擊以色列，引爆這場戰爭，以色列誓言消滅統治加薩的哈瑪斯。埃及、卡達和美國的調解人士一直在尋求停戰6週。

談判人員希望能夠於伊斯蘭教齋戒月前開始停戰。根據伊斯蘭教曆法，今年的穆斯林聖月齋戒月將從3月10日或11日開始，端視是否觀測到新月而定。

根據報導，這些提議包括釋放被挾持到加薩的部分以色列人質，以換取遭到以色列關押的數百名巴勒斯坦人。