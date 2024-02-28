外洩機密文件曝光 俄羅斯丟核彈的門檻「其實很低」

外洩的俄羅斯機密軍事文件概述俄方對使用核武原則的討論，包括俄羅斯使用核武的最低標準。圖為俄羅斯總統普亭。(美聯社)

基輔獨立報引述金融時報報導，外洩的俄羅斯 機密軍事文件概述俄方對使用核武原則的討論，包括俄羅斯使用核武的最低標準。

俄羅斯的戰術核武（tactical nuclear weapons）是為歐洲和亞州戰場所設計，與戰略核武 （strategic nuclear weapons）相比射程更有限，戰略核武射程可到達美國。

金融時報掌握到29份從2008年至2014年間制定的俄羅斯軍事檔案，「根據審查和核實這些文件的專家稱，其門檻比俄羅斯公開承認的還要低」。

文件明確指出俄羅斯使用核武器的標準包括從敵方入侵俄羅斯領土到更具體的觸發因素，例如俄羅斯20%的戰略彈道飛彈潛艦遭摧毀之時。

其他潛在條件包括30%的核動力攻擊潛艦之時、三艘或更多巡洋艦遭摧毀之時、三個機場遭摧毀之時，又或是俄方主要和預備沿海指揮中心遭攻擊之時。

這些文件也表明，儘管莫斯科和北京之間的關係日益密切，但他們對中國也並不放心，所描述的一個演習是假設俄羅斯面臨來自中共的攻擊。

報導指出，莫斯科可能擔心北京恐會利用對西方的軍事重點，以獲得俄羅斯遠東地區的領土。稱俄國繼續在中國附近進行軍演，並於2023年6月和11月在與中國接壤的地區舉行使用核彈 的演習。

國際戰略研究所（IISS）的戰略、技術和戰略主任阿爾伯克（William Alberque）說，俄羅斯可能對烏克蘭 使用戰術核武有更高的門檻，因為擔心導致「衝突升級並造成美國或英國的直接干預」。