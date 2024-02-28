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歐洲疫情後擬重啟駐北韓大使館 德國率先派團考察

中央社首爾/柏林28日綜合外電報導

德國代表團近來造訪北韓首都平壤，為柏林當局因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情關閉駐平壤大使館以來首見。其他歐洲國家也為疫情後預期再度造訪北韓做準備。

路透報導，德國外交部（German Federal Foreign Office）一名發言人說，派出的代表團正在平壤（Pyongyang）展開技術考察之旅。

這名發言人說：「本國代表團正利用兩天時間訪視駐平壤大使館的所在位置。」發言人表示，目前仍未決定重新開放這座大使館。

德國自2020年3月起關閉駐平壤大使館。

許多國家在疫情期間關閉駐平壤的大使館，原因包括不易輪調人員或運送物資。

受到集權控制的北韓，在疫情期間實施號稱全球數一數二嚴格的防疫措施，包括幾乎全面禁止旅遊和大規模邊界管制，直到最近才開始鬆綁對入境的限制。

英國外交及國協事務部（Foreign Office）發言人告訴路透，英國正考慮派團造訪平壤。英國在2020年5月關閉駐平壤大使館，並撤回當地所有外交人員。

這名發言人說：「我們樂見部分外交人員重返平壤，也樂見朝鮮民主主義人民共和國（DPRK、北韓正式國名）重新開放邊界。我們正透過朝鮮民主主義人民共和國駐倫敦大使館，與平壤當局討論關於安排本國技術外交團儘快造訪朝鮮民主主義人民共和國一事。」

瑞典的朝鮮半島事務特使塞訥比（Peter Semneby）告訴路透，讓瑞典外交人員最終重返平壤總算有些進展；但他以討論此事的敏感性為由，拒絕進一步說明。

一名不願具名的外交人員則表示，在駐平壤大使館關閉數年後，這些房舍需要清理監聽設備、清除昆蟲，並展開修繕工作。

平壤 大使館 疫情

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