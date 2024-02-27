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日本排放2023年度第4波核汙水 花17天排完7800噸

編譯徐榆涵／即時報導
日本東京電力公司28日上午進行第4次福島第一核電廠核處理水的排放作業，預計至3月16日前排放7800噸核處理水。(美聯社)
日本東京電力公司28日上午進行第4次福島第一核電廠核處理水的排放作業，預計至3月16日前排放7800噸核處理水。(美聯社)

日本東京電力公司28日上午進行第4次福島第一核電廠核處理水的排放作業，預計到3月16日前排放7800噸核處理水，也是2023年度（2024年3月底前）最後一次排放。

日本經濟新聞報導，東電計畫在2023年度內（2024年3月底前）分4波排放核處理水，總共約3萬1200噸。去年8月排放7788噸、去年10月排放7810噸、去年11月為7753噸，還有今日的7800噸；2024年度則將排放7次共5萬4600噸。

本次排放約7800噸核處理水，預計以每天460噸的排放速度，持續至3月16日結束。據東電說法，在排放前有針對處理水做檢查，放射性物質氚的濃度並無異常，目前也和環境省一起在周邊海域採集海水進行監測。

自從去年8月開始排放核處理水以來已歷經6個月，日本政府和國際原子能總署（IAEA）評估稱，進展順利，沒有任何異常。另一方面，影響仍在持續，中國繼續禁止進口日本水產品。

此外，為了清除1號機的熔融燃料，東京電力將於28日開始對原子爐容器進行內部檢查，在已經實施過的容器底部調查基礎上，將利用4架小型無人機和機器人拍攝內部影像。

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